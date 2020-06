Lehet, hogy nem olyan jó, mint Jordan, de pénzt nagyon tud csinálni

Miután a koronavírus-járvány miatt leállt az NBA, a kosárlabda rajongóinak új szórakozást kellett keresnie a meccsek helyett. Ez volt az egyik oka annak, hogy ennyire népszerű lett az a dokumentumfilm-sorozat, ami Michael Jordan utolsó bajnoki címét dolgozta fel a Chicago Bulls élén.

Hiába volt jól összerakott, különleges felvételekkel készített sorozat, ha nem ez az egyetlen kosárlabdával kapcsolatos tartalom az interneten, valószínűleg most többen kételkednének abban, hogy ki is a világ legjobb kosárlabdázója.

Mivel az NBA még mindig nem indult újra, és még mindig vannak kételkedők, érdemes foglalkozni a másik jelölttel is, aki esélyes erre a címre. Lebron Jamesről ugyanis nemrég megjelent egy könyv, ami segíthet valamit megérteni az NBA jelenlegi legnagyobb sztárjának életéről.

Lebron Inc.

A Lebron Inc. már egy éve megjelent ugyan, de a könyvnek aktualitást ad, hogy nemrég magyarul is kiadták. A szerző, Briand Windhorst az ESPN szakkommentátora, ráadásul egyike a legismertebbeknek. Az élete mintha korán összekötődött volna LeBron James életével, hiszen mindketten az ohiói Akronban nőttek fel, és Windhorst még ugyanabba a középiskolába is járt, mint James.

Windhorst már a középiskolai karrierje alatt elkezdett LeBronról írni, ami nem meglepő. James egyike azoknak a kosarasoknak, akik nem mentek egyetemre, hogy az ottani ligán keresztül jussanak el az NBA-be, hanem amint elég idős lett, azonnal jelentkezett a draftra. Ezt pedig azért tehette meg, mert nemcsak Ohio, de Amerika is ritkán lát akkora tehetséget, mint amekkora a fiatal James volt. Már 16 évesen nagyobb sportcsarnokokba kellett áthelyezni a meccseit, annyian akarták elsősorban őt megnézni.

Az elmúlt időszakban talán egyetlen kosaras körül volt akkora médialelkesedés, mint a középiskolás James körül. Ez Zion Williamson volt, de még ő is lehúzott egy évet a Duke Egyetemen, mielőtt első helyen draftolta volna a New Orleans Pelicans. Zion ugyan elképesztő tehetségnek tűnik, aki a korai Shaquille O’Neal termetével és robbanékonyságával, de nála valamivel ügyesebben kosarazott az egyetem alatt és azon a néhány meccsen, amit eddig az NBA-ban láthattunk tőle, Lebron viszont ezt csinálja már 17 éve.

Érthető tehát, hogy a vele korán jó kapcsolatokat építő Windhorst már a harmadik könyvét írja Jamesről. Ezúttal viszont nem a kosárlabda van a középpontban, hanem az, ahogy James az üzleti ügyeit intézi.

Milliárdos sportoló

LeBron James ugyanis nem csak kosárlabdában a legjobb, hanem

ő lehet az első olyan NBA-játékos, aki még aktív sportolóként lesz dollármilliárdos. Tényleg mindent kihoz abból, hogy egy szegény, nehéz gyerekkorral, apa nélkül felnőtt fekete fiúnak óriási tehetség jutott.

A könyv egy tipikus történettel kezdődik, a főszereplő életkora viszont messze nem tipikus. A 18 éves LeBron James elé a Reebok egyik üzletkötője lerak egy csekket tízmillió dollárról azzal, hogy ha azonnal aláírja, hogy a Rebookkal szerződik cipőszponzorként, akkor a tízmillió dollár, vagyis most körülbelül hárommilliárd forint mellé kap még kilencvenet, amivel összesen harminc milliárd forintnyi dollárt keresne cégtől, nem beszélve az eladások után járó sikerdíjról. Ez ma is brutális mennyiségű pénz, 2003-ban még inkább az volt. A karrierje csúcsán lévő Kobe Bryant ennek kevesebb, mint a feléért hosszabbított akkor épp szerződést a szponzorával.

LeBron, akinek néhány évvel azelőtt még rendes otthona sem volt, képes volt nemet mondani három milliárd forintnyi azonnali pénzre. És nem azért mondott nemet rá, mert nem akart sok pénzt keresni, hanem azért, mert sokkal többet akart. A Nike, az Adidas és a Reebok komoly versenyben volt érte, még az NBA-beli szereplése előtt is. LeBron viszont tudta, hogy a Reebok cipői nem annyira jó minőségűek, mint a korabeli Nike-k voltak, és szeretett volna hosszabb távú együttműködést kötni.

Hosszútávú üzlet

LeBron már 18 évesen is született hosszútávú befektető volt, nem véletlen, hogy később jó barátja lett Warren Buffett, az értékalapú hosszútávú befektetések Michael Jordanje. És ha már Michael Jordan: James azt szerette volna, ha mindenki jól jár, ő pedig azokon az óriásplakátokon szerepel, amelyeken korábban a példaképe, Jordan szerepelt. Ez végül össze is jött, de 2002-ben ezt nem láthatta előre mindenki.

LeBron megegyezett a Nike-val, hogy ha valamivel kevesebb pénzt adnak neki, mint a Rebook, akkor hozzájuk szerződik, mert hisz az élethosszig tartó üzleti kapcsolatokban. A dolog működött is, hiszen James később életre szóló szerződést kötött a Nike-val minden idők egyik legnagyobb szponzormegállapodásában, a cég pedig egy rahedli pénzt keresett James támogatásával.

James még egészen fiatal korában ismerte meg azt a három embert, akinek a legtöbbet köszönhette a későbbi karrierje alatt. Maverick Carter, Randy Mims, Rich Paul és James a Négy lovasnak nevezték egymás a karrierjük korai szakaszában, és LeBron mindegyikükkel lassan húsz éve dolgozik együtt. Amikor James bekerült az NBA-be, még mindannyian fiatal, tapasztalatlan, jellemzőn szegény srácok voltak, akik próbálták felküzdeni magukat James mellett.

És a könyv nagyrészt arról szól, hogy ez hogyan sikerült. Rich Paul mostanra az NBA talán legnagyobb befolyású játékosügynöke lett, Carter a Jamesszel közös szórakoztatóipari cégét vezeti. Ez egyébként szintén óriási teljesítmény, példának érdemes összehasonlítani azzal, amit Michael Jordan csinált.

Alkalmazott vagy tulajdonos

A Space Jam a valaha volt legsikeresebb film, ami NBA-játékos részvételével készült. Igaz ugyan, hogy a forgatás helyszínén külön sportcsarnokot húztak fel, hogy Jordan gyakorolni tudjon, de a világ legjobb kosarasa mégiscsak egy alkalmazott volt. James nem elégedett meg ennyivel: a Space Jam 2 már úgy készül, hogy James cége tulajdonos egy sokkal nagyobb vállalkozásban, mint amire magától képes lenne.

James és három barátja története nagyrészt erről szól: hogyan lehet úgy minél hosszabb távú befektetéseket kötni, hogy tulajdont is szerezzenek a vállalkozásokban. James ugyanis rájött, hogy a tulajdon számít igazán, és hogy tökéletesen tudja kamatoztatni a hírnevét akkor, amikor szinte ingyen kell tulajdonjogot szereznie vállalkozásokban.

Ez történt a Beats fejhallgatókkal is. James még akkor szerzett tulajdont a cégben, amikor azt Dr. Dre elindította. A megegyezés az volt, hogy James a tulajdonjogért cserébe segített promotálni a fejhallgatókat, és egészen zseniálisan használták fel James hírnevét. Ekkoriban kezdtek el a sportcsarnokok divatbemutatók helyszínére hasonlítani, és a sportolók gyakorlatilag vörös szőnyegen, a sajtó előtt érkeztek meg az öltözőkbe. James ajándékként osztott szét fejhallgatókat a csapattársainak, akik lelkesen kezdték el hordani a különlegesen kinéző óriási Beats füleseket.

Ez olyan ingyenreklámot jelentett a cégnek, amit sehogy máshogy nem tudtak volna megszerezni. Főleg, hogy James még a 2012-es olimpián is húzott egy nagyot. A repülőre felülve minden csapattársának adott egy fejhallgatót, aminek nagyon örülhettek a hosszú órákig tartó út előtt. Ennek az lett a következménye, hogy a teljes amerikai kosárlabdacsapat Beats fejhallgatókban közlekedett az olimpia alatt, miközben ez a világ egyik legdrágább eseménye lett volna, ha a cég hirdetni is akar.

James egyelőre még nem milliárdos, de már közel van hozzá. És ha a Space Jam 2 akkora siker lesz, mint az első rész, könnyedén meg is haladhatja majd ezt a határt, és beérheti Michael Jordan 2-3 milliárdos vagyonát. James számára az aktív sport csak a kezdet, ennél sokkal nagyobb hatású sportolóként képzeli el magát a visszavonulása után.

De a zseniális üzleti húzások mellett még egy dolog kiderül a könyvből: LeBron James úgy csinálta végig a 17 éves karrierjét az NBA-ben, hogy szinte alig hibázott. Sehol egy nagyobb botrány, és még seggfejségről is alig lehet beszélni. Ha James nem is a világ legjobb kosarasa, az biztos, hogy ő a világ egyik legnormálisabbja.

