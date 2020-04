Otthona előtt gyilkolták meg az MMA-harcost

Meghalt Isaiah Chapman a második legnagyobb MMA-szervezet, a Bellattor harmatsúlyú versenyzője, miután ohiói otthona előtt lelőtték.

A rendőrség ugyan nem árulta el az áldozat személyazonosságát, csupán annyit, hogy egy esti lövöldözésről kaptak bejelentést Akron városában. Amikor a helyszínre érkeztek, egy több lövéssel megsebesített 30 éves férfit találtak. Az áldozatot ugyan kórházba szállították, ahol nem tudták már megmenteni az életét.

Bellator is saddened by the news of Isaiah Chapman’s passing. Our deepest and most sincere condolences are with his family and friends during this difficult time.

