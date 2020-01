Titkon minden kapus erről álmodik, de jó, ha egyszer az életben sikerül

Jégkorongban igazi kuriózumnak számít, ha egy kapus gólt szerez. Persze titkon majdnem mindenki készül rá, edzésen próbálja átlőni a pályát, de a lehetőség csak nagyon ritkán jön el, és akkor sem biztos, hogy sikerül, vagy megpróbálja a játékos.

Pekka Rinnének például 37 éves korában jött el ez a pillanat. A Nashville Predators már 4-2-re vezetett Chicagóban, a Blackhawks így a kapusát is mezőnyjátékosra cserélte a találkozó végén. A Predators finn hálóőre korival vette le a korongot a kapu mögött, felnézett, majd úgy gondolta, most kell megpróbálni és egy tökéletes lövéssel bevette az üresen tátongó chicagói kaput. A csapattársak egyből a nyakába is ugrottak.

Hogy mekkora szó ez, azt az ESPN statisztikája tökéletesen alátámasztja:

Ez volt az NHL történetének 15. kapusgólja.

Predators goalie Pekka Rinne scored a goal in Nashville’s win over Chicago on Thursday, the 15th instance of a goalie registering a goal in NHL history.

Rinne is the first goalie to score a goal since Mike Smith did so in 2013. pic.twitter.com/CrRVFhoFjA

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 10, 2020