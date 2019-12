Babos: Édesapám mindent megtett, hogy elvegye a kedvem a tenisztől

A világranglista 89. helyén zárta az évet Babos Tímea, akinek párosban jobban ment, mint egyéniben, mivel a francia Kristina Mladenovic oldalán megnyerte a Roland Garrost és a WTA-világbajnokságot is.

„Az első fél év kicsit sikertelenebb volt, főleg egyéniben, bár a párosban sem voltunk a topon, leszámítva egy Australian Open-döntőt, ami azért még mindig egy szép siker. Utána volt pár hónap, amikor nem úgy alakultak a dolgaim, ahogyan szerettem volna, egyedül is utaztam, edző nélkül, ami azért rám abszolút nem jellemző. De szerencsére, az édesapám mindig velem van, és tud nekem segíteni. Viszont a Roland Garros környékén elkezdtem jobban játszani, megnyertük a párost, ami hatalmas eredmény, és utána, szerencsére találtam egy új edzőt Michael Joyce személyében, aki azóta rengeteget tudott és tud nekem segíteni. Vele elindultunk egy jó és pozitív úton. Összességében egy elég szép és jó évnek tartom az ideit” – nyilatkozta Babos a DIGI Sportnak adott interjújában.

A magyar játékos járt a 148. helyen is a világranglistán, és a nehéz helyzetből szinte egyedül kellett kikászálódnia, mert csak a fizioterapeuta volt mellette.

Mindig megvan a motivációm, akkor is, amikor minden szuperül megy, és akkor is, amikor picit kevésbé alakulnak jól a dolgok. Én minden nap jobb akarok lenni, amikor nagy tornát nyerek, másnap már azon agyalok, hogyan lehetnék jobb, ezekben a nehezebb pillanatokban is ez az, ami erőt ad, és tudok és akarok javulni.

Babos párosban már három vb-győzelemnél és két GS-sikernél tart, és azt mondja, ebben a műfajban sztárnak számít, sokak szerint ő a legjobbja, de ezt sosem mondaná ki.

„Egyéniben ez már a hetedik évem a top 100-ban – ez azért jelent valamit. Voltam jobb magasságokban is, de szeretnék is még lenni, és szerintem Michael is így gondolja. Azt nyilatkozta, számára egy óriási pozitívum volt, hogy amikor megnyertük a páros Roland Garrost, nem ünnepelni mentem, vagy nem utaztam haza, hanem másnap elindultam egy kisebb versenyen, és nulla felkészüléssel a füves pályán ott küzdöttem, szenvedtem azért, hogy jobb lehessek” – adott betekintést az elszántságáról Babos.

Aki úgy érzi, egyéniben több van benne, és volt már 25. is a világranglistán, úgyhogy a célja az, hogy visszaküzdje magát abba a pozícióba – vagy még feljebb.

Az interjúban mesélt a kezdetekről is, nővére ugyan teniszezett, de szülei nem szerették volna, ha ő is ezt a sportágat választja, mert nagyon költséges sportnak tartották, amit nem engedhettek meg maguknak. Végül mégis elkezdett lejárni az edzésekre, bár otthon még mindig nem érezték ezt jó ötletnek.

Elkezdem apával együtt dolgozni, mondta, hogy nagyon kemény lesz! Neki az volt a célja, hogy ne teniszezzek, mindent megtett annak érdekében az első pár hétben, hogy elmenjen a kedvem. De nem tudott eltéríteni, elkezdtünk együtt dolgozni, és nem volt megállás

– emlékezett vissza a kezdetekre.

A teljes interjú itt látható:

Kiemelt kép: MTI/EPA/Caroline Blumberg