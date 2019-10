Könnyen lehet, hogy nem hozza csoportriválisunk a legnagyobb sztárját a kézivébére

Nagyon úgy néz ki, hogy nem tudja vállalni a világbajnoki szereplést Cristina Neagu, a román kézilabda-válogatott legnagyobb sztárja. A 31 éves klasszis pont egy Magyarország elleni Európa-bajnoki meccsen sérült meg, az 52. percben Planéta Szimonetta lépett ki rá, amikor Neagu megpróbálta kicselezni, kiment a térde.

Később kiderült, hogy a CSM Bucuresti játékosának keresztszalag-szakadása van és ezért sokáig nem léphet pályára. A román válogatott szövetség kapitánya, Tomas Ryde szerdán nyilatkozott a játékos állapotáról és úgy tűnik, a novemberi vébére sem térhet még vissza Neagu.

Még mindig gyenge és bár elkezdett gyakorolni, vannak fájdalmai. Több vizsgálaton is részt vett Ausztriában, de nem találjuk a probléma forrását. A CSM-ben eredetileg augusztust emlegettek, majd szeptembert, most meg már október van, mégsincs változás. Cristina emiatt ráadásul ideges – azt hiszem, hogy mentálisan kellene jobban kipihennie magát. Nagyon vissza szeretne már térni, nehéz időszakon megy keresztül. Most azt mondom, húsz százaléknál is kevesebb esély van arra, hogy játszhat Japánban