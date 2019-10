A Veszprém kiakasztotta a szurkolókat az új kabalával

A Veszprém kézicsapata erődemonstrációt tartott a Bajnokok Ligájában, a magyar bajnok 39-30-ra verte a címvédő Szkopjét. Ezen a mérkőzésen debütált a magyar csapat új kabalája, egy viking.

A szurkolók többségének pedig nagyon nem tetszik.

A Blikk cikke szerint a szombati mérkőzésen ugyan többen is fotózkodtak a kabalával, ám amikor vasárnap a klub meghirdette játékát, ahol a figura nevét keresik, ott elég sok kritikát kapott a Veszprém. Többen is írták, hogy a kabala méltatlan a csapathoz, és szeretnék, ha visszahoznák a régit, de volt olyan is, aki a tervező arcára kíváncsi.



Kabalafronton eléggé mellé lehet nyúlni, ebbe beleszaladt nemrég a dunaszerdahelyi focicsapat is Mangalacival, de ki ne emlékezne Bol-dogra vagy épp Water Lillyre és Willyre.