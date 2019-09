Újabb magyar úszó csatlakozott Shane Tusuphoz

Shane Tusup, Hosszú Katinka korábbi edzője és férje visszatért a medence partjára és ismét úszóedzőként dolgozik. Az olasz Ilaria Cusinato, valamint a 15 éves magyar tehetség, Bujdosó Zsombor csatlakoztak hozzá elsőként, de egy újabb magyar sportoló, Földházi Dávid is Tusup edzéstervét követi ezentúl. Erről maga Földházi beszélt abban a videóban, amit Tusup osztott meg a Youtube-on.

A dolog érdekessége, hogy Tusup és Földházi korábban dolgoztak már együtt, többször is, ám mindig a vártnál gyorsabban vége lett a közös munkának. A 24 éves magyar úszó tavaly októberben még arról beszélt, nem tartja a kapcsolatot az amerikai edzővel, és akkoriban azzal a Petrov Ivánnal készült az Iron Swimnél, aki Hosszú Katinkát is edzi.

Földházi a videóban elmesélte, hogy nehéz utat járt be az elmúlt másfél évben, el is volt veszve, úgy érezte, nem kap támogatást, és csak rontott a helyzeten, hogy az év elején a térdét is megműtötték. Úgy érzi, most mindent visszakaphat, stabilabb lábakon kezdhet el dolgozni Tusuppal. Sokat gondolkodott, de szerinte feleslegesen, mert az amerikai az egyetlen, aki úgy tudja motiválni, hogy a mindennapi edzésmunkát is a maximumom végezze el.

