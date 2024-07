Galambos Boglárka: Én sosem leszek az a nő, akinek a párja szponzorálja az életét

Múlt héten lapunk is hírül adta, hogy véget ért Galambos Boglárka kapcsolata a Fashion Street 53 éves tulajdonosával, Csipak Péterrel. A hírt akkor Galambos Lajos 25 éves lánya erősítette meg, aki most a Best magazinnak is megszólalt a történtekről. Tisztázta, hogy nem hűtlenség miatt szakítottak a párjával, egyszerűen úgy érezte, ebben a kapcsolatban nincs több, de továbbra is a legnagyobb tisztelettel tekintenek egymásra Csipakkal.

Máshol tartunk az életben. Péternek sok volt az én pörgésem. Nekem viszont a munkám a szenvedélyem, és most kell megragadnom a lehetőségeket, amik megtalálnak. Ahol csak lehet, szeretném bemutatni a divatmárkámat, ez viszont állandó készenlétet, pakolást, egyeztetést, lényegében kész őrületet jelent. Ezt én imádom, de olyan férfi való mellém, aki ugyancsak bírja és szereti az állandó hajtást

– magyarázta a divattervező.

Én sosem leszek az a nő, akinek a párja szponzorálja az életét. Nekem erre nincs szükségem. Én mindent meg tudok teremteni magamnak. Nekem egy társtól nem egzisztenciális támogatás kell, sokkal inkább lelki. És persze szívesen fogadom, ha a tapasztalataival is segít és épít engem. De mindezek előtt számomra a kölcsönös bizalom, őszinteség és tisztelet a legfontosabbak. Ezek olyan alappillérek, amelyek nélkül szerintem nem beszélhetünk szeretetteljes és működőképes kapcsolatról

– jelentette ki Galambos Boglárka, aki az interjú későbbi szakaszában azt is leszögezte, hogy történjék bármi, exével már nem lesznek egy pár.

Ha valami nem megy, azt nem szabad erőltetni. Márpedig ez nekünk nem ment, úgyhogy el kell engedni. Itt két ember végleg szakított egymással.