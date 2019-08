Pénteken még zavarta a szpíker, másnap világbajnok lett

Demeter Irén, a K-1 1000 méteren világbajnoki aranyérmes Kopasz Bálint édesanyja és edzője szerint fia a szegedi, olimpiai kvalifikációs vb előtti évben nagyon sokat erősödött és fejlődött.

Az előfutamban megvolt a biztos továbbjutás, a középdöntőben pedig nem állt le meccselni a portugál Pimentával, nem adta ki magából a száz százalékot

– hangsúlyozta az MTI kérdésre Demeter Irén, aki szerint fia tökéletesen oldotta meg a feladatát.

Hozzátette: a pénteki középdöntőben szokatlan, így zavaró volt fia számára, hogy a szpíkertől már féltávtól hallotta a verseny aktuális alakulását, illetve érezte a tömeg erejét. Ezért a döntő előtt megbeszélték, hogy a hajrára ezt igyekszik kirekeszteni.

Kopasz Bálint álomhajrával, Csipes Tamara nagy fölénnyel nyert aranyat Kajak 1000 méteren leiskoláztuk a világot, megvan az első magyar kvóta a szegedi világbajnokságon.

„Sikerült neki, így csak magára tudott figyelni. És azt is megvalósította, hogy 500 méterig ott legyen az előtte lévő hajók végénél, ahonnan lehet és kell indítani a hajrát. Tavaly ugyanis erre még fizikailag nem volt képes, de alkatilag az elmúlt évben ért be annyira, hogy már ezen is sokat tudtunk dolgozni. Talán nem látszik rajta külsőre, de Bálint attól még nagyon erős. Aztán sokat foglalkoztunk az utolsó 200 méterrel, a hajrával is, de annak csak úgy lesz eredménye, ha a táv előtte lévő része is rendben van” – fejtette ki.

Demeter Irén kiemelte, hogy nemcsak edzőként, anyaként is szerencsésnek érzi magát, mert mindhárom fia szerény, csendes, visszahúzódó srác, a legfiatalabb, Bálint pedig olyan alázattal és szerénységgel áll a sporthoz, ami példaértékű és ritkaság a mai világban. Attól pedig nem fél, hogy a népszerűség teherként jelentkezik.

Bálint nagyon jól kezeli ezt a felhajtást, nem jelent számára terhet, mivel nem foglalkozik vele. A sikert persze a maga módján ő is megéli, de nem fürdik benne, mint egy extrovertált típusú ember

– mondta.

Kiemelt kép: MTI/Szigetváry Zsolt