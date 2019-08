Kajak-vb: csoda, hogy nem borult vízbe, de ott lenne az olimpián

Kis túlzással a nap legnagyobb médiaérdeklődését a férfi kajak egyesek 200 méteres távjának ötödik előfutama váltotta ki a szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon.

Ebben indult ugyanis a tongai Pita Taufatofua, aki 2016-ban tekvondóban nyári, 2018-ban sífutásban téli olimpiai résztvevő volt – 15 km-en a 116 indulóból a 114. helyen zárt, a győztes mögött 23 perccel ért célba). De azzal is felhívta magára a figyelmet, hogy a megnyitókon meztelen, beolajozott felsőtesttel vonult be.

Kajakos Európa-bajnokunknak sikerült megállnia a nézelődést Minden magyar egység középdöntős lett a szegedi vb 200-as egyéni számaiban.

Most az a szándéka, hogy kajakban jut ki Tokióba, de a szerdán látottak alapján még hosszú út áll előtte, hogy elérje a célját, ugyanis már az is gondot okozott neki, hogy beálljon a rajtgépbe. Végül ez nagy nehezen sikerült, de úgy lett utolsó és esett ki, hogy a hatodik helyezetthez képest is csaknem 18 másodperc volt a lemaradása.

A 35 éves sportoló azonban nem adja fel, párosban is rajthoz áll majd csütörtökön, akkor a tongai szövetség elnöke, Malakai Ahokava lesz a partnere.

Taufatofua elmondta, hogy Tokióban feltett szándéka, hogy mind kajak-kenuban, mind tekvondóban elindul, bár előbbi sportággal idén tavasszal ismerkedett meg, utóbbiban pedig három éve nem versenyzett.

Amennyiben sikerrel jár, ő lehet a téli olimpián 1924 óta íródó történetétől kezdve az első olyan sportoló, aki három különböző sportágban is ott lesz az ötkarikás játékokon.

Ez minden bizonnyal a legnagyobb kihívás, amellyel valaha is szembe kellett néznem

– mondta.

Azzal ő is tisztában van, hogy a magyarországi szereplése csak azért fontos, hogy harcolhasson egyáltalán az olimpiai kvótáért, de a kulcseseményt számára a 2020 elején rendezendő óceániai selejtező lesz. Bár a kvóta megszerzéséhez ausztrál és új-zélandi vetélytársakat kellene megelőznie. Amennyiben (borítékolhatóan) kudarcot vall, még mindig reménykedhet egy olyan szabadkártyában, amelyet a kisebb nemzetek (például Tonga) kaphatnak.

Kiemelt fotó: olympicchannel.com