Késely Ajna: Sírhatnékom van, de nem lenne méltó

Késely Ajna a 400 méter gyorson országos csúccsal elért negyedik helye után 1500-on hatodik lett a kvangdzsui vizes világbajnokságon, ami után csalódottan nyilatkozott az M4 Sportnak. A 17 éves úszónő szerint tanulnia kell ebből a helyzetből is.

Sírhatnékom van, de úgy érzem, az nem lenne méltó ehhez. Mert, ahogy mondják, sírni csak a győztesnek szabad, de számomra ez nem egy győztes 1500 volt – magamhoz képest. Nem az, hogy elengedtem, de olyan helyzetbe kerültem, hogy innen is, onnan is nagyon jönnek, és szerintem ez engem nagyon megrémített, hogy őszinte legyek. Ezt a helyzetet is tanulnom kell