Az úszóvilág legutáltabb embere még tudja fokozni a tahóságot

A kínai Szun Jang nyerte a férfiak 200 méteres gyorsúszó számát a kvangdzsui vizes világbajnokságon, igaz, csak mert utólag kizárták az elsőként célba csapó Danas Rapsyst. A litván a rajtnál mozdult be kissé, ám ezt csak a verseny után tudta meg, még örömében csapkodta a vizet a döntő után – amelyben Kozma Dominik hetedikként zárt.

Szun Jangot nem sokan kedvelik a medenceparton, a kínait korábban már tiltották el doppingvétség miatt három hónapra, legutóbb pedig széttörte a levett vármintáját, miután összeveszett az ellenőrökkel. A FINA utólag felmentette, amin elég sokan felháborodtak, a mellúszó világbajnok Lilly King a vb előtt fakadt ki, míg az ausztrál Mack Horton a napokban az éremátadón fél térdre ereszkedve tüntetett ellene.

Most a 200 gyors döntője után a holtversenyben harmadik brit Duncan Scott állt be a sorba, nem fogott kezet a kínaival és nem volt hajlandó közös fotókat készíteni vele. És, hogy Szun Jang erre hogyan reagált? A felvételek alapján, pont úgy, ahogy azt nagyjából sejteni lehetett. Előbb a dobogóról kiabált oda az odébb álló Scottnak:

It’s the medal ceremonies you really don’t want to miss at the Swimming World Champs #trust #integrity #confidence #sunyang pic.twitter.com/0Fgy5TA0i7

Majd később azt mondta neki, miközben a lépcső felé mentek, hogy:

Sun Yang gets in bronze medalist Duncan Scott’s face after the 200m freestyle medal ceremony (Sun won gold after Lithuanian Danas Rapsys was DQed for a false start). Scott and Sun did not appear to shake hands, and Sun shouted in Scott’s direction earlier in the ceremony. pic.twitter.com/0ilhiSorqt

