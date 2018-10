Soha ne sértegess egy dagesztáni kecseszkecsken-bajnokot

Amikor a Conor McGregor – Habib Nurmagomedov harc előtti felvezetőt írtuk, már említést tettünk arról, hogy a trashtalknak és a beszólogatásnak milyen szerepe van a küzdősportokban. Illetve nem is annyira a küzdősportokban, mint inkább a pénzért verekedésben, mert a UFC inkább ez, mint küzdősport.

Ha megnézzük a kor két legjobban kereső harcosát, akkor azt látjuk, hogy mindketten mesterei a shittalknak. Az ökölvívó Floyd Mayweather és a ketrecharcos Conor McGregor nem csak azért ennyire felkapott és sikeres, mert jók abban, amit csinálnak, hanem azért is, mert iszonyú szórakoztatóan tudják felvezetni a meccseiket.

A beszólogatásnak, sértegetésnek, trollkodásnak és keménykedésnek komoly hagyományai vannak a küzdősportokban, és McGregor például ettől lett akkora kulturális ikon, hogy többezer manbunos fehér férfi üvölti a nevét minden eseményen. Ez a shittalk elvileg a műsor része, és ezt mindenkinek pontosan kellene tudnia. Amint a harcnak vége, jöhet a kézfogás, a tisztelet és egymás dicsérete.

De nagyon úgy néz ki, hogy a shittalk nem működik, ha dagesztáni avarokról van szó.

Conor McGregor feladta a meccsét, a közönség verte meg Nurmagomedovot Botrányosra sikerült a két év után ismét bunyózó ír ketrecharcos meccsén, Habib Nurmagomedov kiugrott a nézők közé, de rajta vesztett.

A McGregor – Nurmagomedov meccs után elég csúnya jeleneteket láthattunk. Miután McGregor egy fojtófogás miatt feladta a meccset, Nurmagomedov először a fogvédőjét vágta a ketrechez, majd átugrott rajta és nekiment McGregor ju jitsu-edzőjének, Dillon Dannisnek. Eközben Nurmagomedov több csapattársa is beugrott a ringbe, ahol egyikük hátulról elég erősen megütötte McGregort. Ez azért durva, mert ugyan McGregor kapott keményebb pofonokat is aznap este, ha nem számít egy ütésre, akkor akár bele is halhat.

Az este végén három embert a rendőrök vittek el, Nurmagomedov ügyét pedig még vizsgálni fogja Nevada állam, addig viszont visszatartják a hárommillió dolláros fizetését. Nurmagomedov a meccs utáni sajtótájékoztatón csak egyetlen kérdésre válaszolt, és arra is inkább a saját beszédét mondta el. Arról beszélt, hogy az apja valószínűleg felpofozza, ha hazaér, mert mindig azt tanította neki, hogy az ellenfelét tisztelni kell, és elnézést is kért Nevada államtól, valamint a szervezőktől, mert szerinte nem a legjobb oldalát mutatta meg aznap este.

De az is látszott, mennyire mélyre ütött McGregor trollkodása. Nurmagomedov ugyanis azt hozta fel, hogy senki nem akadt ki McGregorral, amikor egy talicskát vágott hozzá a buszhoz, amiben Nurmagomedov ült, de most mindenki ki van akadva rá,

pedig McGregor az apjára, az országára és a vallására tett megjegyzéseket.

Nurmagomedov az első orosz és az első muszlim, aki a UFC bármelyik övét megnyerte. De önmagában ez nem is lenne magyarázat arra, miért vette ennyire komolyan McGregor shittalkját. Nurmagomedov egész karakterén látszik, hogy iszonyatosan konzervatív. Az Észak-Kaukázusban, Dagesztán egyik elhagyott falujában nőtt fel. Ez egy szegényebb része a Kaukázusnak, közvetlen szomszédságban a hírhedt Csecsenfölddel, de itt jellemzően muszlim avarok laknak.

A fiatal Habib sokszor bajba is került az utcákon, pedig az apja, aki veterán katona és jelenleg az ország szambóválogatottjának edzője, elég korán elkezdte birkózni tanítani a kis Habibot. Van is egy elég furcsa videó arról, amint a kilencéves Nurmagomedov egy medveboccsal birkózik. A medve ugyan láncon van, de a videón így is bemutat egy George St. Pierre-féle földhözvágást, de Habib egészen jól tartja magát.

Az orosz szambósokról egyébként is legendák szólnak, mert valahogy senki nem tud annyira hatékony edzőtervet tartani, mint ők. A szambó egy speciális orosz sport, a neve az önvédelem fegyver nélkül rövidítéséből jön. Két orosz egymástól függetlenül dolgozta ki, részben a dzsúdó, részben az amerikai-angol szabadbirkózás, magyarul kecseszkecsken alapján. A két külön harcmodort keresztbe tanították, így alakult ki végül a szambó, amit az orosz hadseregben a kiképzés része. A cél az, hogy fojtásokkal, dobásokkal, boksszal és földharccal a lehető leghamarabb hatástalanítsák a fegyveres ellenfelet.

Nurmagomedov kétszeres szambó-világbajnok, de cselgáncsban is fekete öves, miközben mindkettőhöz a birkózás adta az alapokat. Pont ennek köszönhető, hogy Nurmagomedov egészen ritka tehetség az UFC-ben.

Még a meccs előtt a két harcos gyengéit vizsgálva arra jutottunk, McGregor elvileg jobb birkózó, mint amilyen bokszoló a dagesztáni. A meccs alapján viszont ez nem igazolódott be. Nurmagomedov kifejezetten jól bokszolt, majdnem egy komplett menetet állva húzott ki, és közben földre is küldte McGregort. Az ír pedig kifejezetten jól védekezett talajon, a végső fojtófogásig, ami miatt fel kellett adnia, szinte nem is tudott benne kárt okozni Nurmagomedov a földharc során.

De a dagesztáni tehetségének része az is, hogy egyszerűen felőrli az ellenfeleket a földön, még akkor is, ha nem tud ütéseket bevinni. Földharc közben úgy terheli a saját súlyával az ellenfelet, hogy az ne tudjon levegőt kapni, de a folyamatos koncentráció és a védekezéshez kifejtendő erő miatt azért rendesen el is fáradjon. Három menet után McGregor már látványosan fáradt, mondjuk nem annyira, mint amennyire várták tőle. McGregor állóképessége a szakértők szerint annyira nem jó, nem is véletlen, hogy a kiütéseinek nagy részét az első menetekben szokta összehozni.

We lost the match but won the battle.

The war goes on. pic.twitter.com/CRtPaGfOnn — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 8, 2018

A meccs után McGregor viselte jobban a vereséget. Eleve nem akart rendőrségi ügyet abból, hogy beugrottak a ringbe és megütötték, inkább amiatt volt kiakadva, hogy elvesztette a harcot. Állítólag még aznap este felhívta Dana White-ot, a UFC vezetőjét, hogy szervezze meg a visszavágót.

Ennek mondjuk egyelőre vannak akadályai. Egyrészt azt se tudni, Nurmagomedov akar-e egyáltalán visszavágót. A meccs előtt az terjedt el róla, hogy Mayweatherhöz hasonlóan veretlenül akar visszavonulni. Ezt most meg is teheti, ráadásul jelenleg ő tartja a rekordot az UFC-ben 27/0-ás mutatóval.

De az is lehet, hogy Nurmagomedov komoly büntetést, vagy akár eltiltást kap azért, mert kiugrott a ringből. Sőt, legrosszabb esetben az övet is elveszik tőle, amit most védett meg, ezért a verhetetlensége bebizonyítása érdekében belemegy a visszavágóba. Az mindenesetre biztos, hogy ha a vasárnap hajnali meccs már most is az eddigi legnézettebb UFC-harc volt, akkor a visszavágó minden rekordot megdöntene. Ezért a UFC természetesen abban érdekelt, hogy McGregor és Nurmagomedov újra harcolhassanak egymással.

