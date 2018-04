Migránsellenes gyatyát viselt az amerikai bokszoló, csúnyán megverte egy mexikói

Április 12-én csapott össze egymással az amerikai Rod Salka és a mexikói Francisco Vargas Kaliforniában. A két futottak még kategóriába tartozó bunyós meccse azért kapott végül mégis nagy médiavisszhangot, mert előbbi egy America 1st, azaz Amerika mindenek előtt feliratú nadrágban lépett ringbe.

Sőt tudta tetézni, hiszen a gatyát téglaszerű minták díszítették, ezzel utalva az Egyesült Államok elnökének azon ígéretére, hogy falat húz a mexikói határral, annak költségét pedig a szomszédos országgal fogja megfizettetni.

Ez a húzás Salkától nyilvánvalóan valamiféle pszichológiai fegyver akart lenni, ám utólag kimondhatjuk, óriásit hibázott.

Vargas dominálta az amúgy nyolc menetre tervezett meccset, és a hatodik menet után Salka még eltántorgott a sarokig, de olyan rossz állapotban volt, hogy végül leléptették.

So last night Rod Salka wore “America 1st” and a wall pattern on his shorts against Mexican fighter Francisco Vargas. He then took a six round beating from Vargas and quit on his stool… pic.twitter.com/olby89z8SJ

— Against The Ropes (@ATRboxinguk) 2018. április 13.