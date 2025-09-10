Szinte minden konyhában ott van az eszköz, ami annyit fogyaszthat, mint 65 hűtőszekrény

Kevesen tudják, hogy egy mindennapi konyhai készülék valóságos pénznyelő, ha a fogyasztását nézzük, írja a noklapja.hu.

Az elektromos sütő képes annyit fogyasztani ugyanis, mint 65 bekapcsolt hűtő egyszerre.

A cikk szerint az elektromos sütők teljesítménye általában 2000 és 5000 W között mozog. Használat során ez havi 40–90 kWh fogyasztást jelenthet, a főzés gyakoriságától és időtartamától függően. Összehasonlításképpen: egy hűtő teljesítménye általában 300–800 W között van havonta.

A különbség abból adódik, hogy a sütőnek magas hőmérsékletet kell előállítania és fenntartania, miközben a ventilátort is sokszor bekapcsoljuk, miközben a hűtő folyamatosan ugyanazt a hideg hőmérsékletet tartja fenn.

Természetesen minden a sütőnél eltérhet a fogyasztás, hiszen sok múlik méretétől, típusától és használatának idejétől, de nagy átlagban elmondható, hogy minél nagyobb a teljesítmény és hosszabb a működés, annál magasabb lesz az energiafogyasztás.

Spórolni is lehet rajta, ha a sütést optimalizáljuk, és például egymásután több ételt is megsütünk anélkül, hogy közben kikapcsolnánk az eszközt. Az is egy trükk, hogy pár perccel a sütés vége előtt kikapcsoljuk, és fontos még, hogy ne nyitogassuk sütés közben, mert a hő távozásával újra fel kell melegednie a berendezésnek.