Új csatornát indít az RTL Spike tulajdonosa Magyarországon

Új tévéadás elindítását tervezi a Viacom televíziós médiavállalat Magyarországon – ez Harsányi Gábornak, a vállalat regionális tartalommenedzsment alelnökének, egyben magyarországi country menedzserének szavaiból derül ki. Harsányi a Marketing&Media magazinnak nyilatkozva beszélt erről annak kapcsán, hogy Magyarországon 120 körüli tévéadó üzemel. Harsányi azt mondta, a lengyel piac 200 lokalizált tartalmú televíziót tart el, tehát még a magyar piacban is lehetnek tartalékok.

Azt gondolom, hogy a csatornák száma terén nem csökkenés, hanem további növekedés várható. Olyannyira, hogy az idén mi is gondolkodunk egy újabb indításán

– említette a vezető.

Mivel az nem derült ki az interjúból, hogy milyen csatornáról lenne szó, ezért a 24.hu megkereste Szűcs Lászlót, a Viacom kommunikációs igazgatóját, de konkrétumot ő sem közölhetett. Azt mondta, még zajlik az előkészítés, de azt ígérte, rövidesen többet is elárulhatnak.

A Viacom már így is jelentős csatornaportfólióval rendelkezik Magyarországon, övék a Music Television, az RTL Spike, a Comedy Central, a Comedy Central Family, a Nick Jr, a Nickelodeon, valamint a Paramount Channel. Terjeszkedésük olyannyira lendületes, hogy nemrég kiderült, az állami MTVA-csatornákat is kiütötték a Viacom-csatornák a nézettségi versenyben, bár ez valószínűleg az állami M1 hírcsatorna gyengélkedésén is múlott.

Harsányi az interjúban egyébként azt mondta, hogy a tavaly októberben elindított második humorcsatornájuk, a Comedy Central Family közönségaránya jelenleg 0,5 százalék feletti a 18-49 évesek korcsoportjában a teljes napon, de messze nem ez a 0,5 százalék a végcéljuk.

Azt szoktam mondani, hogy a hirdetők egyszázalékos közönségaránytól kezdenek komolyan venni egy-egy csatornát, ezért a Comedy Central Familynél is ezt tűztük ki célul. Elégedettek vagyunk az indulással, hiszen innentől kezdve már egy Comedy-portfólióról tudunk beszélni. Ezen belül a Comedy Central a legerősebb magyarországi csatornánk, ami önmagában három százalék körüli közönségarányt produkál.

Hozzátette, fő vetélytársuknak az AMC Networksöt és a Sony-t tekintik, nem pedig az RTL Magyarországot és a TV2 Média Csoportot.

A célunk ugyanis az, hogy a tematikus, nemzetközi portfóliók között a Viacom legyen a legerősebb szereplő. Annak ellenére, hogy viszonylag későn léptünk piacra, ezt a célt Magyarországon már két éve megvalósítottuk. Sőt, ugyanez a helyzet Csehországban és Szlovákiában. Romániában nemrég vettük át a vezetést a Disneytől, Lengyelországban pedig fej-fej mellett haladunk a Discoveryvel. Magyarországon a hét-nyolc százalék körüli közönségarányunkkal jóval megelőzzük a hat százalék körül mozgó AMC-t, valamint Sonyt és alig vagyunk lemaradva a kilencszázalékos MTVA mögött.

A Marketing&Media interjújában szó esett a megváltozó nézői szokásokról is. Erre Harsányi azt mondta, leginkább a 15–29 éves célcsoportot, és ebből következően az MTV-t érinti ez leginkább.

Ezt a céget pár éve még MTV Networksnek hívták, és nem véletlen, hogy ma már Viacom a neve, ez sokat elmond a változásokról. Az MTV továbbra is nagyon fontos számunkra, de ma már nem ez, hanem a humor-, a gyermek- és a filmtartalmaink számítanak az erősségünknek. Utóbbira jó példa a Paramount filmcsatorna, amely négy éve indult el Magyarországon, egyszázalékos közönségarányt vártunk tőle, ehhez képest már másfél százaléknál jár, és a két százalékot is elérhető célnak tartjuk.

Mások is új csatornákat terveznek

Ugyancsak idén új tévécsatornákat indít Magyarországon Milkovics Pál, az eddig főleg Csehországra fókuszáló S&P Broadcasting tulajdonosa is. Erről Milkovics egy múlt heti interjúban további részleteket árult el a 24.hu-nak. Ezenkívül már ennek a hónapnak a végén elindul a TV4 nevű csatorna, illetve átalakul a Story4, a Story5 és a Galaxy TV. Ezen csatornák üzemeltetője, a Digital Media and Communcations Zrt. nemrég tulajdonost is váltott. A TV4 egyébként a megszűnő FOX mozicsatorna helyére kerül.

