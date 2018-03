Törvénysértéssel kezdett a Retro Rádió új tulajdonosa

A nyíregyházi Retro Rádiót felvásárló, Andy Vajna-közeli cég nem jelentette be a Médiatanácsnak a tulajdonosváltását, a grémium azonban a nyilvánvaló jogsértés ellenére mentegeti a céget.

Ahogy arról pénteken beszámoltunk, még február 6-án tulajdonost váltott a nyíregyházi Retro Rádiót működtető Center-Rádió Kft. Nyíregyháza második leghallgatottabb rádiója ahhoz a tavalyi alapítású Tranzisztor Kft.-hez került, mely Andy Vajna Rádió 1-ével azonos budapesti helyszínen, a Hegyalja úton működteti a budapesti Retro Rádiót a néhai Rádió Q ingyenes, közösségi frekvenciáján. A Tranzisztor Kft. nem csupán a stúdióhelyszínnel kötődik a kormánybiztoshoz. A Tranzisztor által működtetett budapesti Retro Rádió reklámidejét ugyanis Andy Vajna tavaly létrehozott Media Time Kft. nevű cége értékesíti, és műsorait az a tavalyi alapítású RadioFactory Kft. gyártja, melynek tulajdonosa a Rádió 1 programigazgatója, a szakmában McFly-ként emlegetett Bertók László. Egyébként a nyíregyházi Retro is együttműködésre lépett a műsorgyártó RadioFactory-val.

A tulajdonosváltáson kívül a nyíregyházi Retro Rádiót működtető Center-Rádió Kft. megváltoztatta székhelyét is: a budapesti Gellérthegy utca 8. szám alá költözött. Ugyancsak változott a Center-Rádió Kft. ügyvezetőjének személye: az a szegedi, 37 éves Tamás Ákos Gergő vette át Szakács Tibortól (a volt tulajdonostól) a cég irányítását, aki a Tranzisztor Kft.-nek is ügyvezető-tulajdonosaként szerepel tavaly óta a cégregiszterben.

Hiába a nyilvánvaló jogsértés, a Médiatanács mégsem cselekszik?

Kíváncsiak voltunk, hogy ha a sajtónak nem is jelentették be a tulajdonos, az ügyvezető és a székhely február 6-i megváltozását, a Médiatanácsnál tudtak-e erről, és csak a grémium nem tartotta-e hírértékűnek a dolgot, hogy az üléseiről kiadott heti összefoglalójában erről beszámoljon. A Médiatanács múlt hét pénteki ezzel kapcsolatos levelünkre szerdán megküldött válaszában elismerte:a vonatkozó jogszabály, a Médiatörvény (63. § 14. bek.) alapján a médiaszolgáltatóknak 5 napjuk van arra, hogy bejelentsék a tulajdonosi szerkezetben vagy a hatósági szerződésükben szereplő adatok változását, erre pedig március 7. reggelig nem került sor.



Amikor azonban visszakérdeztünk a Médiatanácsnál, hogy a több mint egy hónapos késedelemből fakadó jogsértés miatt indítanak-e eljárást a médiaszolgáltatóval szemben, egy nappal később már az a fentiekkel ellentmondó válasz érkezett, hogy a cégben bekövetkezett változásokat csak március 7-én jegyezte be a cégbíróság, és hogy a Médiatanács felé történő változásbejelentéssel általában meg szokták várni a médiaszolgáltatók a cégbírósági végzést, mivel egyéb okiratok mellett azt is szükséges benyújtani a bejelentéshez.

A Médiatanács válaszának azonban teljesen ellentmond a Médiatörvény azon szakasza, amire egy nappal korábban még maga a Médiatanács is hivatkozott. A törvény említett részében ugyanis egyetlen szó sincs róla, hogy a tulajdonos- és ügyvezetőváltás bejelentésével meg kellene várni a cégbírósági bejegyzést. Ennyi áll a törvényben:

A médiaszolgáltató köteles öt napon belül a Médiatanácsnak bejelentenie, ha a médiaszolgáltató tulajdonosi szerkezetében vagy a hatósági szerződésben szereplő adataiban változás következik be.

Emellett a gazdasági társaságokról szóló törvény szövegéből is az adódik, hogy a tulajdonrészek átruházásával kapcsolatos változás a társasági szerződés módosításával válik hatályossá. Márpedig a társasági szerződés február 6-án változott meg. Tudta ezt a cégbíróság is, mely február 6-i hatállyal jegyezte be és tette közzé a változásokat. A cégközlönyben is ez a dátum szerepel a változás időpontja mezőnél. Tehát a Médiatanács felé történő 5 napos bejelentési határidő akkor elindult.

A Médiatanács levelének ellentmond egy másik eset is. Békéscsabai helyi rádiósok indítottak pert korábban a grémium ellen, a testület pedig egy jövőben bekövetkező, és épp ezért értelemszerűen a cégnyilvántartásban addig még függő bejegyzésként sem szereplő ügyvezetőváltásra hivatkozva tudta megakasztani és elhúzni az ellene indított pert. (Arról a perről van szó, ami azért indult, mert a Médiatanács elfogadta Andy Vajna cégének rádiós pályázatát annak ellenére, hogy a kormánybiztos vállalkozása nem nyújtott be megfelelő banki igazolást.)

Amikor tehát a Médiatanácsnak az áll érdekében, egy még be sem következett cégbírósági változást egy médiaszolgáltató levele alapján is elfogad egy majdan bekövetkező változásról, más esetben viszont, amikor egy kormánybiztos közelébe kerülő rádió szankcionálása lenne szükséges, amiért nem jelentette be a tulajdonosváltását, akkor a testület még azt a változást sem tekinti mérvadónak, ami már február 6-tól hatályossá vált a cégbírósági rendszer és a vonatkozó jogszabályok tanúsága szerint.

Ezen én már nem csodálkozom. A Médiatanács mostanában meglehetősen gyakran helyezi magát kívül a jogállami kereteken, a testület még a látszatra sem ad. Ha Vajnáról vagy vagy vele baráti viszonyban lévő rádiókról van szó, általában elnéző a testület, ha viszont másról, akkor nagyon szigorú

– kommentálta az esetet egy általunk megkérdezett, a Médiatanács működését folyamatosan figyelemmel kísérő rádiós szakember.

Egy másik általunk megkérdezett rádiós arra az esetre emlékeztetett, amikor a Médiatanács arra hivatkozva próbálta kizárni a Klubrádiót a frekvenciájáért folytatott pályázatból, hogy a rádió a pályázat lapjainak üres oldalán nem szerepelt aláírás. Bár a bíróság utólag a rádiónak adott igazat a Médiatanács ellen, a testület ezután a nemzetközi botránnyá fajult ügy után sem mondott le.

A Rádió 1 nem volt elég erős Nyíregyházán

A felvásárolt Retro Nyíregyháza második leghallgatottabb rádiója, a 18 és 59 év közötti rádióhallgatók között 31,1 százalékos közönségaránnyal rendelkezett idén januárban az Inspira Media Research megyeszékhelyi kutatási adatai alapján. A rádiót csak az a Sunshine FM tudta megelőzni, mely 35,3 százalékos eléréssel rendelkezett Nyíregyházán. Az Andy Vajna hálózatába tartozó Rádió 1 egyébként messze lemaradva működik a városban. A Rádió 1 és mellette a nyíregyházi Retro Rádió együttvéve viszont nagyobb elérést tud produkálni a városban, mint a Sunshine.

