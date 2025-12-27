az árulók - gyilkosság a kastélybanhajdú pétermedúzapéterfy bori
„Az Árulókban igazából az tetszett, hogy nagyon kemény” – évzáró Péterfy Borival

2025. 12. 27. 19:52
Péterfy Borinak mozgalmas éve volt: a nagy részét szokás szerint a koncertezés és a színház töltötte ki, de idén először a tévében is megfordult: szerepelt Az Árulók című taktikai-pszichológiai realityben. Öt szerepe kapcsán kérdeztük 2025-ről videós interjúnkban.

Péterfy Borit nevezték már femme fatale-nak, őrült gömbvillámnak és „egy romlott metropolisz melankolikus házi istennőjének” is. A nehezen bekategorizálható színész-énekesnővel az elmúlt évéről beszélgettünk. Kérdeztük például arról, szokott-e év végén számot vetni.

Minden nap számot vetek, nekem ez a taktikám

– mondta a 24.hu-nak a karácsony előtti héten felvett műsorban.

Az Árulók

Amellett, hogy szokásos módon egész évben szerepelt színházi előadásokban és rengeteget koncertezett – tavaly jelent meg Medúza című nagylemeze –, az idén egy új szerepet is kipróbált: játszott a nagy sikerrel futó taktikai-pszichológiai realityben, Az Árulókban. Ezzel kapcsolatban elárulta, hogy már az első évad előtt is megkeresték, de akkor magánéleti okokból nem tudta vállalni, a második felvételénél pedig már le volt kötve több koncert, így az sem fért bele. Végül Az árulók – gyilkosság a kastélyban negyedik évadába kapcsolódott be, ami addigra már nagyon izgatta.

