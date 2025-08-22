Donald Trumpot és az Apple vezérét is kifigurázza a South Park új epizódja

Erősen indította a legfrisebb évadát a South Park: a sorozat a mikropéniszű Donald Trumppal nyitott, akinek szerszáma egy ponton meg is szólalt, a folytatás pedig egyáltalán nem lett visszafogottabb, hiszen két héttel ezelőtt már a törpenövésű JD Vance-nak is jutott szerep. Most erre sikerült rátenni egy lapáttal, hiszen a készítők ezen a héten ismét csak Trump egy döntését figurázták ki.

A néhány nappal ezelőtt a washingtoni hajléktalanok elköltöztetéséről álmodozó elnök nemrég bejelentette: szövetségi ellenőrzés alá vonják Washington rendőrségét, a Nemzeti Gárda nyolcszáz tagját pedig a fővárosba irányítják, hogy a közbiztonság minél gyorsabban javuljon.

A Sickofancy című epizód ezt a helyzetet fordítja ki, hiszen újra feltűnik benne a kvázi marihuánával üzemelő beszélő törölköző, Törcsi, aki Washington legfontosabb épületeit, a Capitoliumot, a Legfelsőbb Bíróság épületét, illetve a Fehér Házat járja végig, miközben a várost tankok és katonák töltik meg.

Az Euronews cikke szerint az epizódban az új iPhone-okat nemrég bejelentő Apple fejének, Tim Cooknak is jutott szerep, aki kijelenti:

Elnök úr, a technológiai ipart érintő ötletei igazán innovatívak, és egészen biztos, hogy nincsen kis pénisze,

majd egy ajándékot ad át a cég nevében.

A jelenet alapja itt is megtörtént esemény: Cook nemrég egy 24 karátos aranytalpba foglalt üveglemezt ajándékozott Trumpnak.