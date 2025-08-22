south parkdonald trumpjd vancetim cook
Kultúra

Donald Trumpot és az Apple vezérét is kifigurázza a South Park új epizódja

South Park
admin Vincze Miklós
2025. 08. 22. 14:21
South Park
Már megint az elnök péniszméretével sikerült viccelődni.

Erősen indította a legfrisebb évadát a South Park: a sorozat a mikropéniszű Donald Trumppal nyitott, akinek szerszáma egy ponton meg is szólalt, a folytatás pedig egyáltalán nem lett visszafogottabb, hiszen két héttel ezelőtt már a törpenövésű JD Vance-nak is jutott szerep. Most erre sikerült rátenni egy lapáttal, hiszen a készítők ezen a héten ismét csak Trump egy döntését figurázták ki.

A néhány nappal ezelőtt a washingtoni hajléktalanok elköltöztetéséről álmodozó elnök nemrég bejelentette: szövetségi ellenőrzés alá vonják Washington rendőrségét, a Nemzeti Gárda nyolcszáz tagját pedig a fővárosba irányítják, hogy a közbiztonság minél gyorsabban javuljon.

A Sickofancy című epizód ezt a helyzetet fordítja ki, hiszen újra feltűnik benne a kvázi marihuánával üzemelő beszélő törölköző, Törcsi, aki Washington legfontosabb épületeit, a Capitoliumot, a Legfelsőbb Bíróság épületét, illetve a Fehér Házat járja végig, miközben a várost tankok és katonák töltik meg.

Az Euronews cikke szerint az epizódban az új iPhone-okat nemrég bejelentő Apple fejének, Tim Cooknak is jutott szerep, aki kijelenti:

Elnök úr, a technológiai ipart érintő ötletei igazán innovatívak, és egészen biztos, hogy nincsen kis pénisze,

majd egy ajándékot ad át a cég nevében.

A jelenet alapja itt is megtörtént esemény: Cook nemrég egy 24 karátos aranytalpba foglalt üveglemezt ajándékozott Trumpnak.

Kapcsolódó
Behódolt Trumpnak az Apple
Az amerikai elnök ezzel párhuzamosan újabb vámokat lengetett be a külföldi chipgyártók ellen.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Orbán Viktor minden ilyen intézkedése után rúgnak belénk egy jó nagyot. Itt ez így megy, ez Kárpátalja, mi pedig magyarok vagyunk”
VV Szandika: Civilben megvetnek, lenéznek, bezzeg motoros cuccban csodálnak
Újra elmaradt Orbán Viktor Kossuth Rádiós interjúja, pedig két hete valami komoly dolognál hagyta abba
Kutya szaladt át az M4-esen, öt autó hajtott egymásba – Videó
„Orbán Viktor minden ilyen intézkedése után rúgnak belénk egy jó nagyot. Itt ez így megy, ez Kárpátalja, mi pedig magyarok vagyunk”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik