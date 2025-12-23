Für Anikót törölték az egyik előadásából

Nem túl békés körülmények között távozott Für Anikó az egyik darabjából, előadásait törölték.

Erről Für a Facebookon tett közzé egy posztot, amelyet teljes terjedelmében leközlünk.

Kedveseim! Tudnotok kell az alábbiakról. Nemrégiben egy kétszemélyes darab határozott idejű szerződésének újratárgyalását kezdeményeztem. Konkrétumokig sajnos nem jutottunk el, viszont »számtalan szebbnél szebb gondolat« közepette elhangzott az is, hogy szerepemet bármelyik színésznő szívesen fogadja karácsonyi ajándékként. Azt hiszem érthető, hogy ez részemről pontot tett az érdemben el sem kezdődő tárgyalások végére. Bocsánatkérésre egészen addig nem került sor, amíg írásos értesítést nem kaptam arról, hogy a szerepemet másra bízták. A történtek után én sem találtam volna jobb megoldást. Valaha volt munkáim egyik legkedvesebbikéről van szó, amelyet nagy örömmel játszottam az idei év márciusa és novembere között összesen harminchét teltházas előadás során, Budapesten, vidéken, külföldön és fesztiválok alkalmával. A januári és februári, szintén teltházas előadásokat a szervezők időközben törölték. A magam részéről elnézést kérek mindenkitől, aki még a velem hirdetett időpontokra váltott jegyet. Szeretettel kívánok Boldog Karácsonyt Mindnyájatoknak!

– írta a színésznő.

Bár a posztban nem konkretizálta, melyik darabról van szó, vélhetően a Márfi Márk Lassan című darabjáról, amelyet idén márciusban mutattak be, és Márfi mellett Für játszott benne. A darab honlapján már az új szereposztás látható, azt írják, februártól Tóth Ildikó látható az Anya szerepében.

Az ügyben kerestük Fürt és Márfit is, amint választ kapunk, frissítjük a cikket.