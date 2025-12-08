judi denchkevin spaceylátásromlásmemóriazavar
Judi Dench még mindig tartja a kapcsolatot Kevin Spacey-vel

admin Ács Anna Mária
2025. 12. 08. 15:24
Lapunk korábban már beszámolt róla, hogy Judi Dench már csak kísérővel képes kimozdulni a rossz látása miatt. Most azonban a folyamatosan romló memóriája miatti nehézségekről beszélt a 91 éves színésznő, akinek már kihívást jelent a hétköznapi dolgok észben tartása – adta hírül a Guardian.

Esküszöm, arra sem emlékszem, holnap mit kell csinálnom

– nyilatkozta Dench, aki hozzátette, meglepő, de ennek ellenére semmi problémát nem okoz, hogy szóról szóra felidézze Shakespeare bármelyik művét.

A tízszeres BAFTA-díjas színésznőt utoljára 2022-ben láthattuk a vásznon egy kisebb szerepben A karácsony szellemében című ünnepi vígjátékban. Ugyan a szövegek megjegyzésében eddig barátai segédkeztek, mikor már nem tudott szövegeket olvasni a rossz látása miatt, a színésznő helyzetén tovább nehezített, hogy most már a tennivalói számontartásában is asszisztensei segítségre szorul – így kénytelen volt teljesen visszavonulni a színészettől.

Az egészségügyi állapotán kívül viszont más meglepő információt is megosztott a beszélgetés során: mégpedig azt, hogy a mai napig tartja a kapcsolatot a filmszakmából száműzött Kevin Spacey-vel, akit nemcsak a #MeToo hullám alatt vádoltak meg többen is szexuális zaklatással – bár ezek alól végül felmentették –, de jövőre egy újabb zaklatási ügyben kell bíróság elé állnia.

Kevint felmentették a vádak alól. Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, szoktunk beszélni

– mondta Dench.

