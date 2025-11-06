filmtvmeghan markleharry herceg
Meghan Markle visszatér a színészethez

2025. 11. 06. 09:39
Saját magát alakítja egy vígjátékban.

Nyolc évvel azután, hogy visszavonult a színészettől, újra a vásznon tűnik fel Meghan MarkleHarry herceg felesége a Close Personal Friends című filmben cameózik majd egy rövidet, amelyben saját magát alakítja – értesült a Variety.

A filmben – amelyet jelenleg is forgatnak Los Angelesben – olyan színészek játsszák a főbb szerepeket, mint Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson és Henry Golding. A sztori egy párról szól, aki egy celebpárral találkozik, ebből pedig akadnak majd bonyodalmak.

A színésznő utoljára 2017-ben játszott, méghozzá a Suits című sorozatban. Ekkor jelentették be eljegyzését Harry herceggel, emiatt döntött úgy, hogy felhagy a színészkedéssel. 2020-ban a pár kilépett a brit királyi családból, ezt követően tértek vissza a rivaldafénybe: a Netflixen immár második éve megy az életmódműsora, a Szeretettel: Meghan, amely ugyan főleg negatív kritikákat zsebelt be, zöld utat kapott a folytatás.

