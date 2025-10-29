MrBeast kihagyta új állatmentős videója orosz verziójából, hogy az Ukrajnában is játszódik

MrBeast, polgári nevén Jimmy Donaldson már jó ideje a világ egyik legnépszerűbb videósa a YouTube-on, most azonban éles kritikák célpontjává vált a legújabb állatmentős videója miatt – írja a Meduza.

A 27 éves amerikai tartalomgyártó legújabb, több kontinensen játszódó videójában azt állítja, már több, mint ezer állat megmentése köszönhető neki. Ebben láthatjuk, amint csapatával orrszarvúkat jelölnek meg, hogy megóvják őket a vadászoktól, emufarmot építenek, valamint zsiráfokat oltanak be. De egy rész mindnél jobban magára vonta a figyelmet: a csapat Ukrajnába érkezik, ahol három oroszlánt mutatnak, amiket a tervek szerint Dél-Afrikába szállítanak majd, hogy megvédjék őket a háború pusztításától.

Ezzel önmagában semmi gond nem lenne, viszont a nézők kiszúrtak egy lényeges különbséget az eredeti angol nyelvű, és az oroszul narrált verzió közt. Az eredeti változatban Donaldson a következőképp fogalmaz:

Dél-Afrikából egyenesen Ukrajna felé vesszük az irányt, ahol az évek óta tartó háború az állatkerteket sem kímélte, így az onnan kimentett oroszlánok jelenleg kénytelenek rögtönzött menedékhelyeken élni. Mivel a háború még mindig veszélyt jelent rájuk, ezért elhozzuk őket onnan.

Ezzel szemben az orosz változatból finoman szólva kimaradt pár információ:

Dél-Afrikából a világ másik felére utaztunk, ahol pár szerencsétlen sorsú oroszlán kénytelen rögtönzött menedékhelyen élni. Annak érdekében, hogy biztonságban tudhassuk az állatokat, elhozzuk őket onnan.

Az említett videót már 50 millióan látták. Annak ellenére, hogy hozzászólók tömegei szeretnék megtudni, a videós mivel magyarázza a cenzúrát, Donaldson egyelőre nem szólalt meg az ügyben.