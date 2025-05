Thaiföld változtatott a beutazási szabályain, A Fehér Lótusznak is köze lehet hozzá

Május 1-től változtatott a beutazási feltételein Thaiföld azt követően, hogy többek közt A Fehér Lótusz című sorozat sikerének köszönhetően megugrott az országba látogató külföldi turisták száma.

Az országba érkező küldöldieknek eddig is kellett igényelniük érkezési kártyát, ám ezt eddig papíralapon tudták megtenni. Május elsejétől ezt váltja fel most a digitális érkezési kártya, amelyet online igényelhetnek a turisták. A Thailand Digital Arrival Card (TDAC) igénylése során az illetőnek meg kell adnia a személyes adatait, a szállás címét, a tartózkodás pontos idejét, illetve egy egészségügyi nyilatkozatot, a kiutazás előtt leghamarabb három nappal lehet igényelni. A TDAC szinkronizálva lesz a bevándorlási hivatal biometrikus adatbázisával, ennek köszönhetően a hatóságok könnyebben ellenőrizhetik az utasok bűnügyi hátterét.

Az új intézkedés célja egyrészt az ügyintézés egyszerűsítése, másrészt a hatékonyabb fellépés a bűnüldözés, azon belül is az emberkereskedelem ellen.

A gyakran csak Fehér Lótusz-effektusnak nevezett jelenségnek köszönhetően – ahogy a sorozat korábbi helyszínei iránt is – Thaiföld iránt is megnőtt az érdeklődés, és sokan a sorozat miatt keresik fel az országot. A harmadik évadnak elég volt egyetlen rész, hogy a forgatási helyszínéül szolgáló Four Seasons Koh Samui iránt azonnal felpörögjön az érdeklődés. A Fehér Lótusz már korábban is komoly húzóerőnek bizonyult: az Olaszországban játszódó második évad után ugyancsak ellepték a turisták, a taorminai Four Seasons például pillanatok alatt fél évre előre teltházas lett.

