Dalt adott ki Mark Zuckerberg: a Facebook-alapító T-Painnel karöltve énekelte fel a Get Low című dalt, amelyet feleségének, Priscillának ajánlott. A dal nem saját szerzemény, a Lil Jon & The East Side Boyz 2002-ben megjelent slágerét, a Get Low-t dolgozták fel akkusztikus változatban.

Instagram-posztjában Zuckerberg meg is indokolta, miért ezt a dalt választotta: ez szólt akkor, amikor egy kollégiumi buliban megismerte későbbi feleségét, akivel három gyereket nevelnek.