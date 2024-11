A Cinema City után több budapesti és vidéki mozi is árat emel

Ahogy mi is megírtuk, nemrég általános áremelés volt a Cinema Cityben, pár száz forinttal drágultak a mozijegyek. Most úgy tűnik, a konkurencia is reagált, több budapesti moziban most csütörtöktől, a Gladiátor II. bemutatójától érvényesek az új árak és vidéki egységekben is történt áramelés – írja az IGN, a Mozivilág gyűjtése alapján.

Az idén 30. születésnapját ünneplő Cirkó-Gejzírben idén kétszer is emeltek jegyárat – előbb a nyáron 2.700 Ft-ról 2.950 Ft-ra, most pedig 3.200 Ft-ra. Ezzel a forgalmazóként is tevékenykedő mozi lett a város legdrágábbja, már ami a hagyományos, exkluzív kiegészítőktől mentes, 2D-s mozizást illeti.

A Pannónia Movie Kft. is árat emelt, az Art+ Cinemát leszámítva minden mozijában, tehát a Lurdyban, a Góbudában és a Pólusban is drágábbak a mozijegyek november 14-től. 2.990 Ft helyett 3.190 Ft lesz a belépő. A „fotelmoziként” működő MOM-ban 3.290 Ft helyett 3.490 Ft-ért mozizhatunk. Ugyanakkor ezek a filmszínházak, a MOM-ot kivéve hétvégente 15:00-ig 1.990 Ft-ért kínálnak kedvezményes jegyeket.

Csepeli mozijában a Kultik mindössze 100 Ft-tal emelt, azaz 2.800 Ft helyett 2.900 Ft egy jegy, vidéken viszont már nagyobb a szórás: Kaposváron 3.100, Ajkán 2.700, Szentesen 2.800, Pécsen pedig 2.600 Ft-ért válthatunk jegyet egy-egy filmre.

A Sugár mozi is árat emelt: 2.900 Ft-ról 3.100 Ft-ra, de a szolgáltató számos kedvezményt is kínál, például új lehetőségként vasárnap és csütörtök között 1.490 Ft-ért ülhetünk be a 21:00 után kezdődő előadásokra.

Az Etelében és a Budapest Film mozijaiban (Corvin, Kino, Művész, Puskin, Tabán, Toldi) egyelőre nem történt áremelés. Az előbbibe 3.000 Ft-ért, az utóbbi hálózat termeibe 2.900 Ft-ért vásárolhatunk jegyet.

