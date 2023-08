Greta Thunberg mégsem mondja el, miért nincs még késő megváltoztatni a világot

Greta Thunberg visszalépett az edinburgh-i Nemzetközi Könyvfesztiválon való szerepléstől, mivel az szerinte a fosszilis tüzelőanyag-iparhoz kötődik.

A klímaaktivista augusztus 13-án vett volna részt az éves fesztivál egyik rendezvényén. Most azonban azt mondta, hogy nem megy el, mert a fesztivált a Baillie Gifford befektetési cég szponzorálja, mely szerinte nagymértékben befektet a fosszilis tüzelőanyag-iparba.

Thunberg greenwashinggal (szó szerinti fordítása zöldmosás, vagyis elhiteti a közvéleménnyel, hogy a vállalat a valósnál többet tesz a környezet védelméért) vádolta az iparágat, és azt mondta, hogy nem akarja, hogy kapcsolatba hozzák vele.

A fosszilis tüzelőanyag-ipar greenwashing törekvései, beleértve a kulturális rendezvények szponzorálását, lehetővé teszik számukra, hogy megőrizzék a társadalmi engedélyt a további működésükhöz. Nem tudok és nem is akarok olyan eseményekkel kapcsolatba kerülni, amelyek elfogadják ezt a fajta szponzorációt

– írta közleményében Thunberg.

A Baillie Gifford, amely tizenkilenc éve szponzorálja a könyvfesztivált, azt mondta, hogy nem jelentős fosszilis tüzelőanyag-befektető, ügyfelei pénzének 2 százalékát fekteti olyan vállalatokba, amelyek valamilyen üzleti kapcsolatban állnak a fosszilis tüzelőanyagokkal.

Thunberg az It’s Not Too Late To Change The World (Még nem késő megváltoztatni a világot) című rendezvényen beszélt volna. Ez lett volna az első nyilvános szereplése Skóciában azóta, hogy 2021-ben Glasgowban járt a COP26 konferencián. A tervek szerint az eseményen aktivizmusáról és a The Climate Book című könyvéről is beszélt volna, írja a BBC.