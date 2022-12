Hajdú Péter: Engem az értelmiség mindig rugdalt

A PartizánPOP hétfő esti adásában Hajdú Péter volt Gulyás Márton vendége, és a magyar média számos kérdése előjött. Felmerült például, hogy Hajdú az akkori élettársával, Tornóczky Anitával közösen készítette a Névshowr című műsort a köztévén, noha utóbbi az akkori miniszterelnök, Medgyessy Péter nevelt lánya volt. Amikor erről kérdezték, Hajdú ezt válaszolta:

Medgyessy Péternek én még azt sem szégyellném, ha lekötelezettje lennék

– de arra is hivatkozott, hogy a Névshowr a köztévé legnézettebb műsora volt akkoriban.

Arra a kérdésre, hogy miért volt kevésbé favorizált Medgyessy bukása után, Hajdú az alábbit válaszolta:

Medgyessy alatt folyamatosan basztatott minket az SZDSZ. (…) Miután a Medgyessy lemondott, utána nyilvánvaló volt, hogy minket ki fognak rakni. Mindkettőnket borzasztóan megaláztak, az Anitát is, meg engem is.

Gulyás azt is kérdezte Hajdútól, mitől lehet, hogy bár számos kritikát elolvasott Hajdú műsorairól, egyetlen elismerő kritikát sem sikerült találnia:

Kit érdekel, hogy mit írt rólam X vagy Y? Én soha nem az entellektüeleknek akartam megfelelni, mindig a magam útját jártam

– válaszolta Hajdú, aki többször is elmondta ezt az alapállását:

Engem az értelmiség mindig rugdalt. Én mainstream vagyok, egy lakótelepi gyerek vagyok, engem ezzel azonosítsanak.

Szóba kerültek aztán azok az interjúk is, amikor Hajdú beteg gyerekeket vagy más, tragikus élethelyzetben lévő embereket mutatott be műsoraiban. Hajdú szerint a Puzsér Róbert által generált hangulat miatt döntött úgy, hogy nem mutat be több ilyen vendéget a Frizbiben, bár szerinte rendben volt a kérdéses anyag, mert a műsor segítségével megoldódtak az anya anyagi problémái. Ő azonban intellektuálisabb körökben mindig magyarázkodásra kényszerült, ezért állt le a műfajjal.

Gulyás Márton a Frizbiben 2008 és 2012 között évente készült Orbán Viktor-interjúkról is megkérdezte, hogy nem érzi-e túl barátságos hangvételű beszélgetéseknek őket? Szerinte ő nem politikai újságíró, hanem ezek elsősorban bulvárinterjúk, és ilyeneket készített Medgyessyvel és Gyurcsány Ferenccel is. Amikor Gulyás szembesítette azzal, hogy Gyurcsányt azért kérdezte a választási ígéretek be nem tartásáról és egyéb, számára kellemetlen témáról is, Orbánnal pedig barátságosabb hangvételű interjúkat készített, Hajdú erre azt válaszolta, szerinte nem csak szeriőz interjúkat kell készíteni. Arra a kérdésre, hogy Orbán 2012 óta miért nem ad interjút neki, Hajdú elmondta, hogy azt szerette volna, ha a miniszterelnök elmegy az Összezárva című műsorába, de a Frizbibe már nem is hívták Orbánt.

Amikor Hajdú a TV2-t hozta fel példaként arra az állítására, hogy még mostanában is készülnek tévéinterjúk Orbánnal, a producer vitába szállt Gulyással arról, hogy a TV2 tényleg a Fidesz televíziója-e, és a TV2 működését sem találta problémásnak:

Szerinted kifogásolható a TV2 szakmai színvonala? Én úgy tudom, hogy a TV2 hírműsora piacvezető, a Sztárban sztár piacvezető, a Mokka piacvezető, mi a baj?

Mire Gulyás szembesítette a TV2 számos elvesztett perével, azt mondta, nem elég tájékozott, nem olvasta ezeket a cikkeket, de nem érzi, hogy az előző kormányok alatt jobb lett volna a helyzet:

Én tudom, hogy mi folyt 2010 előtt a Magyar Televízióban, és szeretném zárójelben megjegyezni, hogy a legnépszerűbb műsor vezetőit rúgták ki, mert a Medgyessyhez kötötték.

És arra a kérdésre, hogy azonos mértékű-e a köztévé politikai befolyásoltsága most, mint 2010 előtt, Hajdú azt válaszolta:

Abszolút.

Később Hajdú arról is beszélt, hogy jelenleg Vaszily Miklós TV2 elnök tanácsadójaként dolgozik. Azt már korábban megírtuk, hogy a műsorban az is elhangzott, hogy Hajdú Péter a YouTube-on újraindítja a Frizbit.