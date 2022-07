Senkin nem áll úgy az öltöny a robbanás közepén, mint az atombomba atyján

Posztert kapott Christopher Nolan új filmje, az Oppenheimer.

A plakát azt ígéri, hogy napra pontosan egy év múlva, vagyis 2023. július 21-én debütál Christopher Nolan új filmje, amely az atombomba atyjaként emlegetett elméleti fizikusról, J. Robert Oppenheimerről szól. A címszereplőt a meglehetősen karizmatikus Cillian Murphy, az ő feleségét pedig Emily Blunt alakítja, de ezen kívül is elég nagy lesz az egy jelenetre eső világsztárok száma: a szereplőgárdában található többek között Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Kenneth Branagh, Gary Oldman és Casey Affleck is.

A sztoriról nem sok részletet tudunk, de az adhat némi kapaszkodót, hogy a forgatókönyv Kai Bird és Martin J. Sherwin American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer című nonfiction könyvén alapszik, amely az atombomba feltalálásához vezető utat mutatja be a II. világháború idején.

A frissen közzétett plakáton Murphy/Oppenheimer látható, amint elegánsan, öltönyben és keménykalapban feszít egy gigantikus robbanás közepén. Íme: