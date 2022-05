Johnny Depp koncerten lépett színpadra a rágalmazási per ítélete előtt

Johnny Depp vasárnap este meglepetésszerűen színpadra lépett a legendás gitáros, Jeff Beck koncertjén az angliai Sheffieldben, írja a Guardian. Depp énekelve és gitározva adta elő Jimi Hendrix Little Wing és Marvin Gaye What’s Going On című dalának feldolgozásait, valamint John Lennon Isolation című dalát, amelynek stúdióverzióját Beckkel közösen vették fel 2020-ban.

Az előadásra a Depp által indított, Amber Heard elleni nagy horderejű amerikai bírósági per közepette kerül sor, melyben Depp rágalmazással vádolja volt feleségét, miután az a Washington Postban megjelentetett egy cikket, amelyben családon belüli erőszak áldozatának nevezte magát. Heard viszontkeresetet nyújtott be. Az esküdtszék hét héten át hallgatta meg a mindkét fél által a másik féllel szemben felhozott bántalmazási vádakat, és május 31-én újra összeülve fog dönteni az ítéletről.

Depp régóta foglalkozik rockzenével, többek között a Hollywood Vampires nevű szupergrupjával, Alice Cooper és az Aerosmith-gitáros Joe Perry oldalán. 2015-ben Paul McCartney-val készítettek felvételt, és Depp McCartney My Valentine című dalának klipjében is feltűnik, szintén gitározva. Ennek az előadásnak a felvételeit, amelyek 2013 óta részei McCartney élő szettjének, McCartney idei amerikai turnéja során rendszeresen vetítették a Depp-per közepette, bár McCartney nem kommentálta az ügyet.