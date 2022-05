Kilencven év után került elő egy Egon Schiele-festmény, rögtön NFT-t csináltak belőle

Több mint kilencven éve veszett nyoma Egon Schiele osztrák festő Leopold Czihaczek a zongoránál című képének, amelyre most egy magángyűjteményben bukkantak rá, így került a bécsi Leopold Múzeumba. Az intézmény nemcsak kiállítja a képet, de a saját NFT-kollekciójukhoz is hozzáadják – írja a Guardian.

Schiele még 1907-ben, 17 évesen festette meg a portrét nagybátyjáról, aki 15 éves korától a gyámja is volt. A festményről nem sok információ maradt fent, legutoljára egy 1972-es katalógusban írtak róla. Eddig csak a róla készült vázlatok alapján sejtették, hogy létezik egy ilyen kép, egy 1930-as fotón pedig maga a kép is látható egy helyiség falán. Most egy magángyűjteményben bukkantak rá a képre, a tulajdonosai pedig hozzájárultak ahhoz, hogy a képet kiállítsák.

A kiállítás mellett a kép bekerül a múzeum Schiele 24 alkotásából álló NFT-gyűjteményébe is. Az NFT, a non-fungible token, avagy nem helyettesíthető token egyre elterjedtebb a múzeumok körében is, a bécsi Klimt-múzeum például Gustav Klimt egyik leghíresebb festménye, A csók NFT-darabjait lehetett megvenni az idei Valentin-napon. Arról, hogy mi is az NFT pontosan, itt írtunk korábban: