Jason Derulo és Rag’n’Bone Man az idei Szegedi Ifjúsági Napok fellépői közt

A SZIN-t augusztus 24. és 27. között rendezik, bejelentették az első 30 fellépőt.

Jason Derulo, Rag’n’Bone Man, Tom Grennan, a Punnany Massif és a Vad Fruttik is fellép idén augusztus 24. és 27. között a Szegedi Ifjúsági Napokon. A fesztiválon világszerte ismert előadókkal erősít: Derulo mellett fellép a Human című dalt jegyző Rag’n’Bone Man, aki egy hosszabb visszavonulás után tavaly rukkolt elő új albummal, Tom Grennan, aki tavaly megjelent lemezének dalait is bemutatja, valamint a techno, house és a trance műfajában otthonosan mozgó Alle Farben – közölte az esemény kommunikációjával foglalkozó cég hétfőn az MTI-vel.

Bejelentettek egy sor hazai előadót is: jön Majka & Curtis, a Bagossy Brothers Company, a BSW, a Wellhello, a Follow The Flow, a Punnany Massif, a Vad Fruttik, a 30Y, ByeAlex és a Slepp, Alee, a Honeybeast, Horváth Tamás, Azahriah, a Carson Coma, Krúbi, a Bëlga, az Esti Kornél, Manuel, a Lóci játszik, Dzsúdló, az Elefánt, a Bohemian Betyars, a Road, a Supernem, a Fish! és a Csaknekedkislány is.

A SZIN idén kétéves kihagyás után térhet vissza, a járvány miatt sem tavalyelőtt, sem tavaly nem tartották meg a fesztivált.