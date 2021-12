Kolbászról és analfabéta újságírókról beszélt Demeter Szilárd

Újságírókat és szépírókat kritizált a főigazgató, aki elmondta, kolbásszal kel és fekszik.

Újabb karcos interjút adott Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, ezúttal a Heteknek, egy stúdióbeszélgetésben (a cikkbe be is ágyaztuk lejjebb a YouTube-ra feltett felvételt). A lap összefoglalója szerint vihart kavaró kijelentéseiről is kérdezték az igazgatót. Demeter szerint eléggé szelektíven idézik az írásait, nem tudja, ezt rosszindulatból vagy funkcionális analfabetizmus miatt teszik-e. Így fogalmazott:

Mikor funkcionális analfabéta újságírók próbálják fújni a passzátszelet, az régen rossz.

Kritizálta a szerinte borzasztó állapotban lévő magyar sajtót, aminek a rákfenéje a „fikázó kultúra”. Tamás Gáspár Miklóst „utolsó mohikánnak” nevezte, aki szerinte túlírja mostanság a gondolatait, de élvezettel olvassa őt még mindig. A magyar sajtó baja még szerinte a gonzó újságírás következményei kiragadva információkat mindig „meg akarja mondani az igazat”, nem pedig a valódit. Hozzátette:

A magyar újságírás valójában költészet, de annak viszont rossz.

Szólt a hazai kortárs irodalomról, kiállt korábbi véleménye mellett, miszerint sok közpénz megy kultúrára, amiből a „középszert” finanszírozzák. Azt mondta, ő alapvetően „nem venné el a pénzt az éhenkórász költőinktől, íróinktól”, rájuk fér a támogatás, de ő versenyt teremtene köztük. Olyan modellt szeretnének kialakítani, amiben mindenki kap egy alapösztöndíjat, és akinek műveit egy független zsűri minőséginek tartja, az nagyobb összeget kap, mindezt „teljesítménybérezéses alapon”. Így kritizált tovább:

A kortárs magyar irodalom jelentős része nem az olvasónak ír. Nincs olvasója. A szakmának ír.

Újra elmondta, a színházakkal szemben magánéleti okokból van ellenérzése, 1998-ig járt el előadásokra, addig kapott onnan élményeket. Erős mondatokat fűzött a gasztrokultúrához is, mondván nem szeret enni, ezért nem foglalkozik gasztronómiával.

Nekem a kolbász, csülök, szalonna szentháromságon túl nem létezik gasztronómia

– fogalmazott hozzátéve, rendes székely emberként kolbásszal kel és fekszik.

Szerinte az a jövő évi országgyűlési választás tétje, hogy a szólás-, vélemény- és alkotásszabadságnak az utolsó védvára a Fidesz. Elmondta, ha a szélsőbalos őrület teret kap, akár az olyan kifejezéseket is eltörölhetik akár visszamenőleg, mint a cigány szó.