A Vígszínház vezetése elfogadja Wunderlich József bocsánatkérését, visszatérhet a színpadra

Lezárult a belső vizsgálat.

A Vígszínház december elején indított belső vizsgálatot az egyik társulati tag, Wunderlich József ellen, miután a színész több nyilvános – később privátra állított – Facebook-bejegyzésben kritizálta a színház vezetését. Ezekben többek között azzal vádolta munkáltatóját, hogy a koronavírus-járvány miatt alapvető óvintézkedéseket sem vezette be, így a társulat tagjai folyamatos veszélynek vannak kitéve. Rudolf Péter, a színház igazgatója szinte cáfolta az állításokat, amelyekért később maga Wunderlich is bocsánatot kért. A színészt felfüggesztették és belső vizsgálat indult, ám a színház most közleményt adott ki arról, hogy a vizsgálatot lezárták, Wunderlich pedig hamarosan visszatérhet a színpadra.

Wunderlich József korábbi, a Vígszínházzal kapcsolatos bejegyzései kapcsán a belső vizsgálat lezajlott. A színművész bocsánatot kért kollégáitól, az egész társulattól és a színháztól, amit a vezetőség elfogad. A munkáltatói döntés értelmében Wunderlich József december 27-én tér vissza a színpadra, a Lóvátett lovagok című előadásban. Bízunk benne, hogy a Vígszínház és közössége megtartó erő tud lenni ebben a helyzetben is. Az ügy kapcsán további nyilatkozatot az érintettek nem kívánnak tenni. Köszönjük ennek tiszteletben tartását

– írják.