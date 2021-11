Diana Krall és James Blunt is feltűnik jövőre a VeszprémFest színpadán

A zenei fesztiválon a jazz, a világzene és a pop is helyet kap majd, sőt, hat világsztárt is köszönhetünk a nagyszínpadon.

A jövőre július 11. és 16. közt zajló 18. VeszprémFest színpadán igazi világsztárok tűnnek majd fel – derült ki a szervezők a Budapest Music Centerben tartott sajtóeseményén.

A hat nap mindegyikére jut majd olyan előadás, amiért érdemes lesz a királynék városáig utazni, hiszen

Jamie Cullum, Ana Moura, a Nicolas Reyes vezette The Gipsy Kings, illetve a ZAZ mellett James Blunt és a kétszeres Grammy-díjas Diana Krall is színpadra lép majd.

Krall a világ legsikeresebb női jazzénekeseként több mint tizenötmillió albumot adott. Tizenötödik stúdiólemeze tavaly, This Dream of You címmel jelent meg. A BBC-nél rádióműsort is vezető Jamie Cullum szintén a jazz műfaját erősíti: a főleg zongorán játszó énekes pályafutása során a világ legfontosabb koncerttermeiben és fesztiváljain is feltűnt, és ő már jött volna idén nyáron is, ha nem kellett volna elhalasztani a fellépést a pandémia miatt. Ana Moura a portugál zene keserédes, melankolikus leágazásában (fado) csúcsra ért énekesnőként hat lemezt adott ki, köztük a Portugáliában minden idők legnagyobb példányszámát hozó Desfadót, ami több mint két évet töltött az eladási listák első tíz pozíciójában. A Franciaországban született Gypsy Kings 1979-es alakulása óta a műfaj világsztárjának számít, sztárok egész sorával készítettek felvételt, sőt, két világzenei Grammy-díj büszke tulajdonosai. A jazz, a soul és a francia sanzon keverékét hozó ZAZ párizsi utcazenészből vált az európai zenei színtér fontos arcává, míg a zárónapon fellépő James Blunt 2004-ben, első albumával máris világsztárrá vált, főként a You’re Beautiful című slágernek köszönhetően.

A nagyszínpados programok mellett július 14. és 16. között a Jezusita Templomkertben is rendeznek majd koncerteket, sőt, a fesztivállal párhuzamosan zajlanak majd a Rozé, Rizling és Jazz Napok (júl. 8.-17.) is.

A VeszprémFestről további információk annak hivatalos honlapján érhetők el.