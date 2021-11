Az ügyvéd gyanúja szerint valaki szándékosan tett éles töltényt Alec Baldwin fegyverébe

A fegyvermester ügyvédje legalábbis ezt állítja.

A hollywoodi színész két hete a Rust című film forgatásán véletlenül lelőtte Halyna Hutchins operatőrt, és megsebesítette álló rendezőt, a körülmények azonban azóta sem tisztázottak.

A filmvilág teljesen értetlenül áll az ügy előtt (az eddigi fejlemények itt olvashatók), hiszen a biztonsági előírások mellett egyszerűen nem maradhatott volna esély arra, hogy hasonló történjen. A témában azóta a kulcsszereplők mellett az elhunyt filmes férje, illetve a stáb tagjai is megszólaltak – utóbbiak pedig egyenesen arról számoltak be, hogy korábban többször is sült el fegyver a forgatáson, sőt, a stáb féltucat tagja a rossz munkakörülmények miatt már a baleset előtt elhagyta a csapatot.

A történetbe – amiben a fegyvert Alec Baldwin kezébe adó rendezőasszisztens egyszer már elismerte a bűnösségét – most a fegyvermester ügyvédje, Jason Bowles hozott újabb fordulatot, hiszen az ABC televízióban szerdán arról beszélt: védence, Hannah Gutierrez egy olyan dobozból vette ki a lőszert, amiről azt hitte, vaktöltényekkel van tele.

Bowles-ban felmerült tehát a gyanú, hogy valaki

szabotálni akarta a jelenetet, így szándékosan tehette a dobozba a vaktölténnyel teljesen megegyező külsejű éles lőszert.

Az ügyvéd hozzátette:

nem érzi úgy, hogy bárkinek is az emberölés lett volna a célja, egyszerűen csak fejetlenséget akart teremteni.