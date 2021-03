Mészáros Lőrinc gyermekei, és egy kedvelt oligarcha építik az új kőbányai sportközpontot

A Kőbányai Multifunkciós Sportcsarnok és Uszoda 13 ezer négyzetméteres óriásának terveit a ZÁÉV Zrt. és a Magyar Építő Zrt. konzorciuma változtatja valósággá.

A Magyar Építők értesülései szerint a kőbányai Mázsa térre tervezett sportcsarnok és uszodakomplexum év elejére megszületett, a Főber Grouphoz tartozó Kreatív Magyar Mérnök Kft. által készített végleges terveket a kormányközeli beruházásoknál jól ismert két építőipari óriás, a ZÁÉV, és a Magyar Építő valósítja meg.

A két önkormányzati tulajdonú, eddig kihasználatlan földdarab egyikén, a vasúti pálya és a Bihari út közt nyújtózó 13 600 négyzetméteres területen egyötszáz fős lelátót, FINA-minősítésű, 50 méteres versenymedencét, illetve egy bemelegítő- és tanmedencét is magában foglaló uszodakomplexum,

a Bihari út túlsó oldalának 17 500 négyzetméteres telkén pedig egyháromezer főt befogadó sportcsarnok

születik, amit ugyan a kosárlabdára hegyeztek ki – de többek közt röplabda- és teremfoci-mérkőzéseknek is otthont adhat –, az épülethez tartozó 300 négyzetméteres edzőtermekben az ökölvívók, a birkózók, illetve a szumózni vágyók is otthonra találnak majd.

Az építőipari lap szerint a negyven méter hosszú, burkolt acél tetőszerkezettel összekötött – nem csak jelképesen, de kézzel foghatóan is Kőbánya kapujává váló – új épületek megszületésével párhuzamosan a terület közvetlen környezetét is fejleszteni fogják:

a leendő csarnok mellett például egy háromszáz autót elnyelő parkolóház születik, ami jórészt zöldtetőt kap ugyan, de a tetőszerkezetén három, 500 fős lelátóval kiegészített kültéri kosárlabdapályáját is elhelyeznek.

Oligarchák a háttérben

A 2019 elején Mészáros Lőrinc három gyermekének kezébe került, az új Néprajzi Múzeum építési munkálataira akkorra már leszerződött ZÁÉV Zrt. az elmúlt két évben számos új megrendelést zsebelt be: a Testnevelési Egyetem a környéken élők szerint túlzott zajjal járó Csörsz utcai építkezését, a Citadella megújítását (a Garancsi Istvánhoz kötődő Market Zrt.-vel), illetve a szombathelyi utánpótlás-nevelési centrumot is ők építik, de a fertődi Eszterházy-kastély turisztikai fejlesztéséből is kiveszik a részüket.

A Nyugati pályaudvar felújítását is végző, a városligeti Magyar Zene Házán dolgozó Magyar Építő Zrt. háttere is jól ismert: az évek óta a hazai építőipar egyik legfontosabb szereplője, a győri Paár Attila West Hungária Bau-cégcsoportjához tartozik. A cég nem először működik már együtt a ZÁÉV-vel, hiszen többek közt a 2023-as atlétikai világbajnokságra készülő stadion közbeszerzési eljárásán is ők győztek, de a Puskás Ferenc Stadion építését, illetve a kaposvári Csiky Gergely Színház felújítását is közösen végezték.

A kőbányai sportközpont látványtervei a Magyar Építők cikkében láthatók.