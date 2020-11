Nettó 150 milliárd forintra leszerződtek Mészárosékkal az atlétikai stadion építésére

A Puskás Stadionhoz fogható költséggel fog megépülni a 2023-mas atlétikai világbajnokságra a stadion, és ugyanazok nyerték a munkát is: a Záév Építőipari Zrt. a Magyar Építő Zrt.-vel közösen – írtuk alig három hónapja, most pedig szerződés is van erről.

Mészárosék 150 milliárdért építhetik a budapesti atlétikai stadiont Az alvállalkozók között van a vállalkozó, akinek a yachtján nyaralt Szijjártó Péter.

Előbbi a felcsúti milliárdos Mészáros Lőrinc érdekeltsége, az utóbbi a Paár Attila győri építőipari nagyágyú WHB-csoportjához tartozik (pontosabban az ÉPKAR Holding Vagyonkezelő Kft. és a WHB Befektetési Kft. tulajdonában áll). Az alvállalkozók közé a Mészáros csoportból a Mészáros és Mészáros Kft. és V-Híd Zrt. mellé a Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. fért be. Utóbbi Mészáros üzlettársa, a tiszakécskei Szíjj László – aki a Szijjártó Péter külügyminiszter adriai jachtos botrányának másik főszereplője – érdekkörébe tartozik.

A közbeszerzési eljárás hivatalos eredménye szerint a sportkomplexumot áfa nélkül mintegy 150 milliárd forintból építheti meg a Záév Építőipari Zrt. és a Magyar Építő Zrt., amelyek közösen indultak a tenderen – írja a Világgazdaság. Ehhez azonban még hozzájön sok tízmilliárd forint plusz is a kiegészítő beruházások miatt, így aztán az összköltsége – a kiegészítő beruházásoknak, például a gyalogos és kerékpáros hídnak köszönhetően – meghaladja a Puskás Ferenc futballstadionét (204 milliárd kontra 190 milliárd). Ez egy nemrégi kormányhatározatból derül ki.

A főváros új stadionja a tervek szerint 2023-ban adna otthont az atlétikai világbajnokságnak, az építkezés helyszíne a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet egykori telepe, a Déli összekötő vasúti híd és a Rákóczi híd lábánál.

Kiemelt kép: Budapest, 2020. szeptember 16. Elkezdõdtek a munkálatok a leendõ Budapesti Atlétikai Stadion területén a ferencvárosi Duna-parton. A háttérben a volt VITUKI toronyház. MTVA/Bizományosi: Róka László