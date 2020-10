Schwarzenegger és a Szikla is a budapesti edzőtermet köszönti

Videóüzenetben köszöntötte a budapesti Flex Gymet Arnold Schwarzenegger és Dwayne Johnson, a Szikla, a Déli pályaudvar mellett található edzőterem ugyanis tíz éve nyitott. A két videót az edzőterem Facebook-oldalán osztották meg, a Blikk szúrta ki, milyen nagy nevek gratuláltak az évfordulóhoz.

A Magyarországon forgató hollywoodi sztárok rendszeresen a Flexbe járnak le edzeni. Schwarzenegger a Terminator: Sötét végzet, Johnson a Herkules forgatása alatt fordult meg a Déli környékén. Johnson videójában arról beszélt, alig várja, hogy visszatérjen Budapestre, Schwarzenegger pedig egy daru előtt vette fel a saját videóját. Mint mondta, a daru is épít, és ott Budapesten, a Flexben is hasonló dolog történik, erősebb, jobb testeket építenek.

Az elmúlt években Will Smith, Jamie Foxx és Jamie Dornan is járt az edzőteremben, ők azonban most nem küldtek videóüzenetet.

Kiemelt kép: Facebook/Flex Gym Budapest