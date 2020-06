Az HBO variál a streamingszolgáltatásai nevével

Az HBO módosít streamingszolgáltatásai elnevezésén az Egyesült Államokban, mivel a jelenlegi helyzet összezavarhatja az előfizetőket, írja a The Hollywood Reporter. Az HBO Go márkát teljesen kivezetik, az HBO Now pedig sima HBO-ként folytatja. Az HBO Go app július végétől nem lesz elérhető az amerikaiaknak, helyette az HBO Max appot használhatják.

A zavarodottságot a május végén indult, a WarnerMedia érdekeltségébe tartozó HBO Max okozza, ami egyelőre még csak az USA-ban érhető el, de a nemzetközi terjeszkedés is tervben van. A havi 15 dolláros szolgáltatás az HBO teljes kínálata mellett nagy filmstúdiók, illetve tévécsatornák katalógusát is tartalmazza.

Az HBO Max streaming szolgáltatása azoknak az előfizetőknek érhető el, akik az Egyesült Államok területén élnek. Az HBO GO streaming szolgáltatás Közép-Európában érhető el, ameddig az HBO Max az Egyesült Államokban. Bár két különböző streaming szolgáltatásról van szó, az HBO tartalmainak legjava mindkét szolgáltatáson elérhetőek – írja az HBO magyar honlapja azzal kapcsolatban, hazánkban mi a helyzet a streamingportfólióval.

(Kiemelt kép: GettyImages)