Autósmozi nyílik Budapesten, az Árkád tetején

Ahogy arról beszámoltunk, a koronavírus-járvány miatti mozibezárások nyomán sok országban megugrott az autósmozik népszerűsége, ám sajnos erre az oldschool szórakozási módra itthon nemigen volt alkalmunk – eddig. Hamarosan megnyit ugyanis a PANAM autósmozi Budapesten, az Árkád tetőparkolójában.

A szervezők száz autónyi férőhelyet, érintésmentes fizettetést és beléptetést ígér, a rágcsálnivalóért sem kell majd kiszállni, mert azt görkorcsolyás felszolgálók hozzák majd helybe. A jegyeket nem főre, hanem autóra lehet megváltani a mozi honlapján 5500 forintért. A kínálatban évtizedes klasszikusok és újabb filmek egyaránt helyet kapnak, az első vetítési napon például egyből nem kisebb címet, mint a Harcosok klubját vetítik majd, de lesz a Rocky, a Truman Show, A nyolcadik utas: a Halál, és a Csillag születik is. A vetítések este 9-kor kezdődnek majd egy tízszer hat méteres LED-falon, a hangot pedig minden néző a saját autója FM rádióján hallgathatja majd, a technikai hátteret a Visualpower Kft. szolgáltatja.

A kényszer szülte az ötletet, mivel szerettük volna, hogy meglegyen a biztonságos szórakozás lehetősége ebben az időszakban is. Emellett a nosztalgikus moziélményt is visszahozzuk, aki volt már autósmoziban, az ismeri ezt a különleges hangulatot. Igyekszünk hosszútávon stabilan fenntartani az autósmozit, és lehetőség szerint vidéken is bővülnénk