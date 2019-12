A sztárok ékszerésze, aki Mihalik Enikőt is megragyogtatta

Az állatok itt maradnak

– mondta egyszer a napjainkra csak a sztárok ékszerészeként emlegetett David Webb, a hatvanas évek ikonikus állatfigurás ékszereinek megteremtője, és ez így is történt. Extravagáns ékszercsodái máig nem mentek ki a divatból, különleges motívumokkal díszített darabjait pedig nehéz lenne összekeverni más alkotásaival.

Az észak-karolinai Asheville-ben, 1925-ben született David Webb az ékszerészetet autodidakta módon tanulta ki, nem is gondolták róla, hogy a csúcsokig jut majd. 1948-ban alapította meg a David Webb társaságot, ügyfélköre pedig elég gyorsan illusztris nevekkel bővült. A manhattani patinás, Madison Avenue-n található üzletében olyan hírességek fordultak meg, mint Elizabeth Taylor, Jacky Kennedy, Barbra Streisand, Estee Lauder, valamint Helen Mirren, később pedig Jennifer Garner, Beyoncé és Sofia Vergara is szívesen viselte ékszereit.

Elizabeth Taylor nem csak a magánéletben volt oda Webb ékszereiért. A színésznő az 1973-as Hamvazószerda című filmjében is egy Webb által tervezett nyakéket visel, illetve My Love Affair with Jewelry (Szerelmi viszonyom az ékszerekkel) című könyve borítóján is ugyanez látható.

Nem ez az egyetlen film, melyben visszaköszön egy-egy Webb által készített ékszercsoda. Lana Turner egy gyönyörű, türkiz nyakéket és hozzá passzoló fülbevalót, valamint gyűrűt visel az 1966-os Madame X című filmben.

Webb állatfigurás ékszerei különleges kedvenceknek számítottak a híres ügyfelek körében. Leghíresebb munkái között tartják számon a windsori herceg által 1962-ben a feleségének vásárolt, lakkozott, két, egymás felé hajló békát formázó karkötőt. Az ajándékozás olyannyira jól sikerült, hogy nem sokkal később már maga a hercegnő rendelt be egy pár fülbevalót az ékszerésztől.

A Webb-ékszerek, a merész design és a játékosság mellett, mely a kezdetektől fogva jellemző a darabokra, sokféle anyagból és technikából valósultak meg. Tűzzománc, texturált arany, hegyikristály és egy sor, az ókori világot megidéző motívum – ezek mind jelentős szerepet játszottak a ma mindenhol felismerhető márka létrejöttében. Webb olyan drágaköveket választott, amelyek inspirálták őt, de nem feltétlenül voltak mindig a legjobb minőségűek. Kedvencei közé tartozott az antik kínai jáde, a faragott korall és az úgynevezett Alvó szépség türkiz. Állatfigurás darabjai mellett az ékszerész ikonikus darabjai közé tartoznak Máltai kereszt brossai és lenyűgöző drágakő munkái is.

Van némi irónia David Webb munkáiban. Bár divatékszereknek tűnnek, de közben drágakövekből állnak, így valójában minőségi, finom ékszerekről van szó. Remek humora volt, valószínűleg ezt tette olyan népszerűvé darabjait, melyek között ugyanúgy megtalálható a dinnyét vagy a paradicsomot formázó kitűző is.

Webb extravagáns ékszercsodáinak némi magyar vonatkozását is fellelhetjük, mégpedig egy Mihalik Enikő főszereplésével készült reklámkampányban. Az ékszert már korábban is reklámozó modellt és Terry Richardson divatfotóst 2012-ben kérte fel az ékszercég a David Webb 2012/13-as őszi/téli ékszerkollekciója népszerűsítésére.

Webb 1975-ös halála után a vállalat több átalakuláson is keresztülment, de az ékszerész örökségét folytatták és teszik jelenleg is. David Webb több tízezernyi vázlatot hagyott maga után, ennek köszönhetően pedig a cég elfoglaltabb, mint valaha. Az egyes darabok árai 5 ezer dollárnál (másfél millió forint) kezdődnek, határ pedig a csillagos ég.

