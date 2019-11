Kerényi Miklós Gábor botránya játszhatott közre a Gothár-ügyben

A Budapesti Operettszínházból két éve távozni kényszerülő Kerényi Miklós Gábor zaklatási botránya robbanthatta ki Gothár Péter ügyét. A Katona József Színház kedden tette közzé, hogy elbocsájtják egyik munkatársukat, miután a vezetőség tudomására jutott, hogy az illető több esetben is erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett a színház dolgozóival. A színház szerdán a Facebookon osztotta meg Gothár közleményét, aki beismerte, egy évvel ezelőtt erkölcsileg elfogadhatatlan módon közeledtem egy munkatársnőjéhez.

A Blikk információ szerint Kerényi Miklós Gábor több színházi művészt is megkeresett az utóbbi időben, hogy szerepeljenek a Szegedi Szabadtéri Színház egyik jövő nyári bemutatójában. A Katona színészei közül többen hezitáltak, elvállalják-e a felkérést, ezért egy színészfórumot hívtak össze megbeszélni, szabad-e Kerényi Miklós Gáborral együtt dolgozni.

Hosszú ideig fejtegették, hogy vajon a Maros Ákos által felhozott vállfás ügy, azaz, hogy állítólag azzal fenyítette meg a rendező a táncost, illetve az, hogy két éve többen zaklatással vádolták meg Kerót, milyen hatással lehet arra a színészre, aki együtt dolgozik vele. Aztán egyszer csak robbant a bomba, az egyik színésznő megszólalt, hogy talán előbb a saját házunk táján kellene rendet tenni

– tudta meg a lap egy a színházhoz közel álló informátortól, aki szerint ez volt az a pillanat, amikor mindenki számára kiderült, Gothár Péterről van szó.

A vezetőség ezek után hívta össze a vizsgálóbizottságot, mely megállapította, hogy a rendező „több esetben is erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett a színház dolgozóival”. Gothárt azonnali hatállyal kirúgták, mára már a nevét is eltávolították a színház oldaláról, Hóhérok című darabját pedig levették a műsorról, ahogy a májusra tervezett, Karnyóné című darabját sem mutatja be a színház.

