Macaulay Culkin megmutatta, hogy nézne ki ma a Reszkessetek, betörők!

Szerdán írtuk meg, hogy jön a Reszkessetek, betörők! és az Éjszaka a múzeumban új változata. Bár azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor, illetve sorozat vagy film formájában érkeznek-e, de a Reszkessetek, betörők! most 39 éves főszereplője, Macaulay Culkin máris reagált a hírre a Twitteren.

– írta az alábbi kép mellé:

This is what an updated Home Alone would actually look like. pic.twitter.com/sGj86933LA

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 2019. augusztus 7.