Erős kritikát kapott Madonna klipje a parklandi lövöldözés egyik túlélőjétől

Múlt héten jött ki Madonna új klipje, mely a 2016-os orlandói lövöldözést eleveníti fel és emel szót az illegális fegyvertartás ellen Amerikában. A popdíva fontosnak tartja felhívni a figyelmet a problémára, mivel az – ahogy ő fogalmazott – nem ellenőrzött és ártatlan emberek életét veszi el.

Azonban nem mindenkinek tetszik a téma eképpen való kezelése. Emma González, a 2018-as parklandi iskolai lövöldözés egyik túlélője „elbaszottnak” és „borzasztónak” aposztrofálta a God Control című számot, valamint a klip megjelenésének időzítését is sértőnek tartotta.

– írta a Twitteren.

She should have sent out a message warning what her new video contained, ESPECIALLY to the Pulse Victims, ESPECIALLY as it was released Just After the Anniversary on June 12th.

— Emma González (@Emma4Change) 2019. június 29.