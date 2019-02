A férfi előadók uralják a popzenét

A nemek közötti szakadékra mutatott rá a BBC kutatása, mely szerint a tavalyi toplistás popzenei számok előadói között háromszor annyi férfi volt, mint nő. A brit hivatalos toplistán szereplő száz legnépszerűbb számot 2018-ban 91 férfi előadó vagy férfiakból álló együttes, és csak 30 női előadó jegyezte. Az olyan énekesek sikere ellenére, mint a tavaly a Szigeten fellépő Dua Lipa vagy Ariana Grande, a nemek közötti szakadék tovább nőtt az elmúlt évtizedben.

A kutatásból kiderült, hogy a tavalyi száz legnépszerűbb dalból csupán 13 olyan szerepelt a toplistán, amelyet kizárólag nők adtak elő, míg 2008-ban még csaknem a háromszorosa, 35 ilyen szám volt.

Rita Ora és Bebe Rexha menedzsere és a First Access Entertainment vezetője, Sarah Stennett szerint ez a hatalmas szakadék elfogadhatatlan.

„Nem hiszem, hogy a közönség azt mondja: több férfit akarunk hallgatni, mint nőt. Egyszerűen nincs választásuk”.

A BBC kutatása szerint a brit toplistákon nincs kevesebb a nő, mint tíz éve, 2008-ban és 2018-ban is 30 női előadó szerepelt a száz legkelendőbb szám listáján. A férfi előadók száma viszont 50 százalékkal nőtt, mivel a vezető popszámok esetében nagyon gyakori lett, hogy két popsztár együttműködéséből születnek. Ennek a divatnak köszönhetően miközben 2008-ban 59 férfi, 2018-ban már 91 férfi előadó jegyezte a százas listát. A nemek közötti szakadék tágulása tehát ezzel magyarázható.

A kutatás emellett azt is kiderítette, hogy az olyan popsikerek száma, amelyeket női és férfi előadók is jegyeznek, 10-ről 25-re nőtt. Tehát a nő és férfi előadókkal készült dalok száma is felülmúlta a csak egy női előadó által jegyzett dalok számát.

Az elemzés szerint a férfi előadók gyakrabban működnek együtt férfi előadókkal, miközben a női előadók csak ritkán, és ha ez elő is fordul, az együttműködésből születő szám nem lesz annyira népszerű. A százas toplistán egyetlen olyan szám sincs, amelyik két női popsztár együttműködésével készült volna. Ez egyébként már 2008-ban is így volt.

A popzenében mindig is jelen volt ez a nemek közötti kiegyenlítetlenség, elég visszatekinteni az elmúlt hatvan év legnagyobb sztárjaira.

A popzenei együttműködések egyik oka, hogy a streaming korszakban ez jó módja egymás rajongóinak elérésére. Az együttműködő sztárok gyakran más-más zsánerű zenét képviselnek. A férfi mezőnyt erősíti az is, hogy a toplistás számok között sok a dance és a rap, s ezek előadói dominánsan férfiak. A dance-számok vokalistái ugyan sokszor nők, de a DJ-k, a producerek, énekesek, akikkel megjelennek, szinte mindig férfiak.

Sarah Stennett számára nem meglepőek az adatok. Mint mondta, nem is az egyéneken múlik, akik a zeneipart működtetik, a nemek közötti szakadékot rendszerszintű hiba okozza. Szerinte a nőket alábecsülik, pedig nem kevés elszántság kell ahhoz, hogy zenét csináljanak, különösen mivel a felvételeket is férfiakkal készítik, akik esetleg lekezelően bánnak velük. A zeneipari egyensúly helyreállítására közös erőfeszítéseket kell tenni, hangsúlyozta.

Lara Baker, a zeneipar genderszakértője szerint is régóta tapasztalható a nemi kiegyenlítetlenség a toplistákon, de a jelenlegi adatok már aggodalomra adnak okot. Szerinte a streaming platformoknak, a fesztiváloknak és a rádióknak a jelenleginél nagyobb figyelmet kellene fordítania a női és férfi előadók egyenlő arányú megjelenésére.

„Sem az étvágyból, sem a tehetségekből nincs hiány, ha arról van szó, hogy nők szereznek és csinálnak zenét, tehát nyilvánvaló, hogy jelenleg egy elavult, előítéletes ágazatról van szó, amelyben együtt kell működni azon, hogy javuljon a nemi egyensúly” – mondta.

(MTI)

Kiemelt kép: Jeff Kravitz/FilmMagic