Egy szódavízgyáros nagylelkű ajándéka díszíti Buda kolostorkertből kinőtt terét

A fővárost még szebbé tenni akaró Millacher Lajos álma két emberélet árán vált valósággá.

A főváros utcáin sétálva lépten-nyomon érdekes történetekbe, kalandos sorsú épületekbe és rejtett szépségekbe botolhatunk, a rohanásban azonban egyáltalán nem vesszük őket észre – épp ezért született meg a térképen is követhető Ismeretlen Budapest sorozatunk, melynek mai epizódjában a korábban már bemutatott vastuskóhoz közeli Corvin térre látogatunk el, hogy megismerjük a város egyik legérdekesebb kútjának történetét.

Pogány szokásra emlékeztet egy budai utcasarok furcsa vastuskója A százötven éven át a vándorló mesterlegények szögeit is fogadó vastuskók közül ma több is áll még az egykori Magyar Királyságban, történetüket azonban csak kevesen ismerik.

A történelmi hangulatot árasztó, a Szent Erzsébet templommal, barokknak tűnő, de sokszor alig pár évtizedes házakkal, illetve a Budai Vigadóval (ép.: Kallina Mór és Árkay Aladár, 1898-1899) keretezett, hangulatos tér az elmúlt kétezer évben római katonák sírjának, a török kiűzése után újjászületett kolostor kertjének és közparknak is otthont adott, mai képét pedig mindössze néhány évvel ezelőtt, Baraczka Katalin tervei nyomán nyerte el.

A százötvenezer éves, itt feltárt ősemberlábnyomokat – illetve azok másolatát – is rejtő tér egy részlete azonban az elmúlt közel százhúsz évben semmit sem változott:

a templomtól mindössze néhány lépésre álló, első pillantásra egészen átlagosnak tűnő, de annál jóval érdekesebb Lajos kútja.

Az 1904 végére köztérre került alkotás tetején egy életnagyságúnál 265 cm magasra nyúló, kutyájával ábrázolt honfoglaláskori vitéz látható, aki sikeres vadászata után – vállán szarvas fekszik – épp az ivótülkébe töltött forrásvízzel csillapítja a szomját.

A vízköpőkkel díszített méretes, háromkaréjos mészkő medence oldalán lévő felirat némi támpontot ad a kút megszületésének okáról, hiszen elárulja, hogy azt 1904-ben

“Millacher Lajos emelteté hálából Budapest székes fővárosnak”.

De ki volt Millacher, és miért akart ő mindenképp kúttal díszíteni egy budai teret?

A történet kiindulópontjáért tizenhárom évvel korábbra, 1891-ig kell visszapillantanunk: a szikvízkészítőként, illetve egy ma is álló Kacsa utcai házban működött Első Magyar Ásványvízkészülék, Szifonszerelvény és Szikvízgyár Rt. alapító tulajdonosaként jókora vagyont felhalmozott Millacher Lajos ekkor írta ugyanis meg a végrendeletét, melynek részeként húszezer forintot a fővárosra hagyott, kikötve, hogy halála után abból

írjanak ki egy csak magyar művészek számára nyitott, Budára szánt emlékkutat érintő tervpályázatot, továbbá kikötötte: a mű neve Lajos-kút legyen, szerepeljen rajta “bronzból medalion alakban készített képmása és azon felírás, hogy Millacher Lajos emelteté hálából Budapest fővárosnak”.

A kérése halála után évekkel, 1898-ben került a székesfőváros elé, akik egy azóta már jócskán kamatozott összeggel gazdálkodhattak, azt azonban biztosan nem hitték volna, hogy az avatásig vezető út nem csak hosszú, de kacskaringós is lesz.

Az eleiente a Pálffy (ma Bem József) vagy Bomba (Batthyány) térre szánt alkotásnak végül a Budai Vigadó megjelenése miatt épp átalakuló Corvin téren találtak helyet, 1899-ben pedig kiírták a tervpályázatot.

Huszonegy terv érkezett be, melyek közül a végrendelet végrehajtója, illetve a Hauszmann Alajos, Steindl Imre, Stróbl Alajos és Fadrusz János alkotta bizottság állított fel sorrendet – derül ki a főváros századfordulós mindennapjairól tudósító Magyar Székesfőváros című lapból.

Az ítészek választása végül a mindössze huszonnyolc éves Nagy Kálmán birkáit itató juhászt ábrázoló életképére esett, megelőzve Donáth Gyula Incselkedés címet kapott jelenetét, Kallós Ede és a szecessziós zseni, Lechner Ödön sárkányölő János vitézét, melynek medencéjébe a nagyszentmiklósi aranykincs bikafejes ivótáljainak felnagyított, mészkő másolataiból érkezett volna a víz.

A fiatal művész sosem készült el azonban a teljes méretű alkotással, ugyanis a

“fiatal tehetséges szobrász […] a művéhez mintának használt báránytól száj- és körömfájást kapott és mielőtt művét teljesen elkészítette volna, néhány nap alatt meghalt”

– írja Liber Endre Budapest szobrai és emléktáblái című munkájában (Budapesti Statisztikai Közlemények 69/1), noha a kút kicsinyített mása megszületett, később pedig egy múzeumi raktárba került.





Képgaléria: Az első pályázat legjobb munkái



in: Uj Idők, VII. évf.6. szám, 1901, február 3.





A hirtelen haláleset miatt másodszorra is elindult pályázatra nem érkezett kivitelre érdemes munka, bár akadtak köztük érdekességek, melyekről az Uj Idők 1902. novemberében így számolt be:

“Istók János, poétikus, szép monumentumot kívánt emelni Nagy Kálmánnak is és úgy formálta a maga kút-tervét, hogy abból kiolvasható a Lajos kútja első szerzőjének megható sorsa is. Ezt a gyengéd szeretetet több elismeréssel kellett volna honorálni, mint a zsűri tette. […] Találunk a pályaművek közt néhány figyelemreméltó ötletet is, amelyek nincsenek ugyan egybeforrva a kút-jelleggel, de magukban ügyesek. Ilyen például Füredi Rikárd Erős Jancsija, aki agyonvervén egy féltucat fene sárkányt, hóna alá kapja őket s úgy vonszolja maga után lötyögős testüket. Ez az alak maga oly eredeti és kedves, hogy jó lenne minden kúttal függetlenül megcsinálni és sokszorosítani. Csak a derék Jancsi arca és koponyája volna kissé magyarosabb! Amin nagyon könnyen lehet segíteni.”

Végül a hat legjobb munkát beadó szobrászt kérték fel egy új terv elkészítésére, remélve, hogy azok közt már legalább egy kivitelezésre is érdemes ötletet találnak majd. Így is történt: végül Holló Barnabás (1865-1917) munkáját találták a legjobbnak, aki

“3 tagozatu medenczéből kiemelkedő régi magyar ruhába öltözött délczeg vadászt” képzelt a térre, “lábainál egy gyönyörü kivitelü vadászkutyával.”

Az alkotás 1904 novemberére készült el, majd elfoglalta a helyét – az épp néhány nappal ezelőtt újra megnyitott, immár belsőleg is megújult – Budai Vigadó előtt:

A korabeli nyomtatott lapok ugyan nem emlékeznek meg róla – sőt, néhányan egyenesen Mátyás-korabeli vitézként emlegetik az emberalakot – az elmúlt évtizedekben született leírások közül több is úgy gondolja, a kúton álló alak maga Nimród (Ménrót), a Csodaszarvas mondájában emlegetett Hunor és Magor apja, akit számos őstörténeti forrás alaptalanul azonosít a Bibliából ismert Nimród királlyal, Noé dédunokájával.

A kút a második világháború során nem sérült meg súlyosan, így ma is eredeti, felújított alakjában, illetve eredeti helyén élte túl az elmúlt száztizennégy évet, a vadászkutya pedig még ma is türelmesen várja, hogy a gazdájával együtt hazaindulhasson a sikeres vadászatról.

A Czégek kézikönyvét (1887), Liber Endre Budapest szobrai és emléktáblai című munkáját (Budapesti Statisztikai Közlemények 69/1), az Uj Idők 1901-es évfolyamának 6. számát, illetve a Magyar Székesfőváros vonatkozó lapszámait az Arcanum Digitális Tudománytár és a Hungaricana segítségével értük el.