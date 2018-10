Meghalt a Mörk, éljen a Mörk – nálunk hallható először a zenekar új EP-je

Exkluzív EP-premier csak itt, csak most, csak a Mörkkel.

A Mörk saját elmondása szerint pszichedelikus soult játszik, ami jelenthet bármit, amíg ennyire fülbemászó. A zenekar sosem volt a bevált megoldások híve, így például sokáig inkább olyan, extrémnek számító helyszíneken koncerteztek, mint, mondjuk, barátaik nappalija vagy falmászótermek. Ma erre már aligha lenne lehetőségük, közönségük ugyanis alaposan megnőtt, köszönhetően a klasszikusabb fellépőhelyeken adott koncertjeiknek: voltak az A38-on, a Budapest Parkban, de Szigettől Művészetek Völgyéig a fesztiválszínpadokat is bejárták, sőt, külföldön is sokat játszottak már.

Így érthető, hogy készülő albumuk sem nélkülözi a koncepciót: most érkező, The Death of Mörk (A Mörk halála) című EP-jük a melankólia jegyében készült, amit tavasszal a The Resurrection of Mörk (A Mörk újjászületése) című, pozitívabb hangvételű EP követ, hogy teljes legyen a kör. A The Death of Mörk ezen túl azért is különleges, mert nálunk lehet meghallgatni először: a nemzetközi online terjesztés holnap indul, fizikai formában pedig novemberben válik elérhetővé a lemez, aki viszont nem bír várni, azoknak íme, máris hallgatható a 24.hu-n.

Az említett fizikai formátumú lemez egyébként azért is érdekes lesz, mert limitált számban, bakeliten jelenik majd meg, a zenekar tagjai maguk tervezik és festik, és csak a koncerteken lesz megvásárolható. Az EP dalai közül egy már ismerhető, a Doubt című dalhoz ugyanis nemrég jelent meg egy videóklip Tenki Réka és Keresztes Tamás főszereplésével. A zenekart legközelebb Budapesten november 16-án lehet élőben látni és hallani, a BUSH showcase fesztiválon, az Instantban. De előtte még dolguk van: Mörkék épp németországi turnéjukra készülnek.

