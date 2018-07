Új helyszínt talált a Budapest Rooftop Cinema

A Rooftop Cinemát is bezáratta a józsefvárosi önkormányzat

Egy rakás kultikus szórakozóhely zárt be az elmúlt nyolc évben

Nemrég írtunk róla, hogy a Budapest Rooftop Cinemát is sikerült elgázolnia Józsefváros önkormányzatának. A szabadtéri mozi közösen bérelte a Corvin Clubbal a szórakozóhely helyszínét, ezért amikor azt egy drograzzia következményeként az eljárás végéig bezáratták, úgy tűnt, a Rooftop Cinemának is le kell húznia a rolót, legalább is ideiglenesen.

Most azonban kiderült, hogy a mozinak máris sikerült új helyszínre költöznie, ahol már augusztus elejétől várják a vendégeket. A Corvin Plaza lesz az új helyszín, ahol némileg megváltoztatott programmal nyitnak újra a hónap első napján.

A hírről a Rooftop Cinema a Facebookon adott hírt:

A mozi augusztus 1-én a Grease-zel kezdi programját, majd másnap jön az idén tíz éves A sötét lovag.

Kép: Budapest Rooftop Cinema/Facebook