Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik legfőbb tanácsadója szerdán „konkrét eredményekről” beszélt az Ukrajna békéjéről és biztonsági garanciáiról szóló párizsi tárgyalások második napján. Kirilo Budanov, akit a múlt héten neveztek ki Zelenszkij hivatalának vezetőjévé, a Telegramon a Reuters beszámolója szerint azt írta:

Nem minden információt tudunk nyilvánosságra hozni, de már most vannak konkrét eredmények, és a munka folytatódik.

Arról, hogy mik a konkrét eredmények, részleteket külön nem közölt, de hozzátette: meg fogja védeni Ukrajna nemzeti érdekeit.

Zelenszkij kedden késő este beszélt arról, hogy amerikai és ukrán illetékesek áttekintettek a területi kérdések kezelésére vonatkozó „néhány elképzelést”. Az elnök szerint ez továbbra is a békefolyamat legnagyobb akadálya.

Kijev továbbra is tiltakozik az ellen, hogy kivonuljon az iparosodott Donbászból, ugyanakkor közölte: az Egyesült Államok felvetette egy szabad gazdasági övezet létrehozásának ötletét a térség azon részein, ahonnan Ukrajna kivonulna.